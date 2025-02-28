Акулы растерзали российских туристов у берегов Филиппин

На Филиппинах двое туристов из России погибли во время того, как их унесло в море подводным течением: предварительно, один погиб из-за нападения акулы, второй утонул. Еще двое туристов смогли добраться до берега, сообщило Associated Press.
«Двое российских туристов погибли, когда их унесло сильным подводным течением во время подводного плавания в водах к югу от Манилы, причем один, как полагают, утонул, а другой подвергся нападению акул», — говорится в материале со ссылкой на представителя береговой охраны. Также офицер береговой охраны, капитан Эйрленд Лапитан сообщил, что инцидент произошел в районе острова Верде в провинции Батангас.
Так, группа из четырех российских дайверов отправилась исследовать подводный мир у острова Верде. Два начинающих дайвера отплыли от остальной группы и вскоре пропали из виду. Поиски пропавших продолжались несколько часов. Когда тела были обнаружены и извлечены из воды, было видно, что на них имеются следы акульих укусов, также у одного из погибших не было руки. Имена туристов пока не разглашаются, продолжается расследование обстоятельств происшествия, передает MK.RU.
Однако, по данным Associated Press, двое пропавших без вести россиян были идентифицированы как 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов. Через час последнего нашли в море без сознания, позже он скончался.
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