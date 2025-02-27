27 февраля 2025

Директора школы в ЯНАО наказали за молчание

Директора гимназии в Новом Уренгое наказали за невыполнение запроса родителя
© Служба новостей «URA.RU»
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Директор гимназии не ответил на запрос родителей в течение 30-дневного срока
Директор гимназии не ответил на запрос родителей в течение 30-дневного срока Фото:

Директора гимназии в Новом Уренгое (ЯНАО) привлекли к ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Мать ученицы не могла дождаться итогов проверки аттестации ее дочери. Ответ поступил позже установленного законом срока, сообщает окружная прокуратура.

«Установлено, что мать ученицы обратилась в МБОУ „Гимназия города Новый Уренгой“ с заявлением о проведении проверки итогов аттестации ее дочери. Однако ответ заявительнице предоставлен за пределами 30-дневного срока», — сообщает надзорное ведомство в Telegram. Директору гимназии объявили предупреждение.

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Директора гимназии в Новом Уренгое (ЯНАО) привлекли к ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Мать ученицы не могла дождаться итогов проверки аттестации ее дочери. Ответ поступил позже установленного законом срока, сообщает окружная прокуратура. «Установлено, что мать ученицы обратилась в МБОУ „Гимназия города Новый Уренгой“ с заявлением о проведении проверки итогов аттестации ее дочери. Однако ответ заявительнице предоставлен за пределами 30-дневного срока», — сообщает надзорное ведомство в Telegram. Директору гимназии объявили предупреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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