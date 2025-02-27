Директора школы в ЯНАО наказали за молчание

Директор гимназии не ответил на запрос родителей в течение 30-дневного срока
Директора гимназии в Новом Уренгое (ЯНАО) привлекли к ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Мать ученицы не могла дождаться итогов проверки аттестации ее дочери. Ответ поступил позже установленного законом срока, сообщает окружная прокуратура.
«Установлено, что мать ученицы обратилась в МБОУ „Гимназия города Новый Уренгой“ с заявлением о проведении проверки итогов аттестации ее дочери. Однако ответ заявительнице предоставлен за пределами 30-дневного срока», — сообщает надзорное ведомство в Telegram. Директору гимназии объявили предупреждение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!