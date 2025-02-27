27 февраля 2025

Пермский миллиардер Рыболовлев избавился от последнего уголовного дела

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд аннулировал уголовное дело Рыболовлева
Суд аннулировал уголовное дело Рыболовлева Фото:

В Монако суд принял решение аннулировать уголовное дело против бизнесмена с пермскими корнями Дмитрия Рыболовлева, сообщили адвокаты миллиардера. Его обвиняли в коррупции и торговле влиянием.

«Апелляционный суд Монако постановил полностью аннулировать уголовное дело о торговле влиянием, которое было открыто в сентябре 2017 года в отношении президента ФК „Монако“ Дмитрия Рыболовлева», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на адвокатов. Это уголовное дело было последним, открытым против Рыболовлева в Монако.

Уголовное преследование было основано на личной переписке адвоката бизнесмена Татьяны Бершеды. Но Европейский суд по правам человека постановил, что ее использование было незаконным. Поэтому швейцарская прокуратура прекратила расследование в отношении Рыболовлева, а 27 февраля расследование аннулировал и Апелляционный суд Монако. Уголовные дела Рыболовлева стали результатом его конфликта с арт-дилером Ивом Бувье. В 2015 году бизнесмен обвинил Ива Бувье в продаже ему картин по завышенной цене. 

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В Монако суд принял решение аннулировать уголовное дело против бизнесмена с пермскими корнями Дмитрия Рыболовлева, сообщили адвокаты миллиардера. Его обвиняли в коррупции и торговле влиянием. «Апелляционный суд Монако постановил полностью аннулировать уголовное дело о торговле влиянием, которое было открыто в сентябре 2017 года в отношении президента ФК „Монако“ Дмитрия Рыболовлева», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на адвокатов. Это уголовное дело было последним, открытым против Рыболовлева в Монако. Уголовное преследование было основано на личной переписке адвоката бизнесмена Татьяны Бершеды. Но Европейский суд по правам человека постановил, что ее использование было незаконным. Поэтому швейцарская прокуратура прекратила расследование в отношении Рыболовлева, а 27 февраля расследование аннулировал и Апелляционный суд Монако. Уголовные дела Рыболовлева стали результатом его конфликта с арт-дилером Ивом Бувье. В 2015 году бизнесмен обвинил Ива Бувье в продаже ему картин по завышенной цене. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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