Пермский миллиардер Рыболовлев избавился от последнего уголовного дела

В Монако суд принял решение аннулировать уголовное дело против бизнесмена с пермскими корнями Дмитрия Рыболовлева, сообщили адвокаты миллиардера. Его обвиняли в коррупции и торговле влиянием.
«Апелляционный суд Монако постановил полностью аннулировать уголовное дело о торговле влиянием, которое было открыто в сентябре 2017 года в отношении президента ФК „Монако“ Дмитрия Рыболовлева», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на адвокатов. Это уголовное дело было последним, открытым против Рыболовлева в Монако.
Уголовное преследование было основано на личной переписке адвоката бизнесмена Татьяны Бершеды. Но Европейский суд по правам человека постановил, что ее использование было незаконным. Поэтому швейцарская прокуратура прекратила расследование в отношении Рыболовлева, а 27 февраля расследование аннулировал и Апелляционный суд Монако. Уголовные дела Рыболовлева стали результатом его конфликта с арт-дилером Ивом Бувье. В 2015 году бизнесмен обвинил Ива Бувье в продаже ему картин по завышенной цене.
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