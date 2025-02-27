В соцсетях стали появляться дипфейки с уральским полпредом Жогой. Видео

28 февраля 2025 в 11:15 Размер текста - 17 +

Артем Жога свою позицию по редкоземельным металлам ранее обозначил через официальные ресурсы Фото: Илья Московец © URA.RU Уральский полпред Артем Жога второй раз за несколько дней стал героем дипфейка, когда мошенники используют искусственный интеллект или другие цифровые методы синтеза изображения или голоса для обмана. На этот раз неизвестные запустили по telegram-каналам видео, в котором Жога выступил за допуск США к добыче редкоземельных металлов в России и на Донбассе — при этом в своем официальном выступлении он наоборот говорил о сбережении ресурсов. «Сейчас активно распространяют информацию, что я якобы против допуска США к нашим недрам, мол, я тем самым выступил против позиции Владимира Владимировича Путина. Я хочу сказать, что мои слова, слова о сохранении наших стратегических ресурсов вырвали из контекста. Это все спекуляции и провокации, но я всегда поддерживал государственную политику Владимира Владимировича Путина. Я выступаю за то, чтобы США участвовали в разработке редкоземельных металлов и в России вообще, и в Донбассе в частности…», — говорит Жога на видео. В пресс-службе полпредства URA.RU заявили: «Распространяемое в социальных сетях видео, где полномочный представитель Президента Артем Жога якобы комментирует создание американо-российских совместных предприятий на Донбассе, является дипфейком. Позиция полпреда по редкоземельным металлам обозначена в официальном пресс-релизе. Иных комментариев по данной теме от полпреда не поступало». Еще ранее по сети разошлось другое фейковое видео, на котором Жога якобы рассказывает о проведении акции «Бремя героев». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральский полпред Артем Жога второй раз за несколько дней стал героем дипфейка, когда мошенники используют искусственный интеллект или другие цифровые методы синтеза изображения или голоса для обмана. На этот раз неизвестные запустили по telegram-каналам видео, в котором Жога выступил за допуск США к добыче редкоземельных металлов в России и на Донбассе — при этом в своем официальном выступлении он наоборот говорил о сбережении ресурсов. «Сейчас активно распространяют информацию, что я якобы против допуска США к нашим недрам, мол, я тем самым выступил против позиции Владимира Владимировича Путина. Я хочу сказать, что мои слова, слова о сохранении наших стратегических ресурсов вырвали из контекста. Это все спекуляции и провокации, но я всегда поддерживал государственную политику Владимира Владимировича Путина. Я выступаю за то, чтобы США участвовали в разработке редкоземельных металлов и в России вообще, и в Донбассе в частности…», — говорит Жога на видео. В пресс-службе полпредства URA.RU заявили: «Распространяемое в социальных сетях видео, где полномочный представитель Президента Артем Жога якобы комментирует создание американо-российских совместных предприятий на Донбассе, является дипфейком. Позиция полпреда по редкоземельным металлам обозначена в официальном пресс-релизе. Иных комментариев по данной теме от полпреда не поступало». Еще ранее по сети разошлось другое фейковое видео, на котором Жога якобы рассказывает о проведении акции «Бремя героев».