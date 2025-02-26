Жога заявил о запасе редкоземельных металлов на Урале, которые хотят США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие спортивного фестиваля силы и мужества для ветеранов специальной военной операции и членов их семей «Время СВОих». Екатеринбург , жога артем
Артем Жога призвал сберечь редкоземельные металлы в регионах Фото:

В Свердловской и Челябинской областях находится множество редких металлов, которые необходимо сберечь в интересах государства. Об этом заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога в ходе оперативного совещания с главными инспекторами регионов.

«На территории Уральского федерального округа распространены редкие металлы, имеются разведанные запасы в Свердловской и Челябинской областях. Эти ресурсы составляют стратегический запас, и я обращаю внимание коллег из регионов на необходимость их сбережения в интересах государства», — передает пресс-служба полпредства слова Жоги.

Полпред обратил внимание на значимость редкоземельных металлов после совещания под руководством президента России Владимира Путина 24 февраля. Там обсуждалась перспектива разработки этих ресурсов.

Редкоземельные металлы — это группа примерно 30 элементов, включающая, в частности, цирконий, ванадий, ниобий, молибден, вольфрам, титан и другие. США проявляют к ним особый интерес, так как они нужны для микроэлектроники. Путин ранее заявлял, что между Россией и США возможно сотрудничество по этому направлению.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской и Челябинской областях находится множество редких металлов, которые необходимо сберечь в интересах государства. Об этом заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога в ходе оперативного совещания с главными инспекторами регионов. «На территории Уральского федерального округа распространены редкие металлы, имеются разведанные запасы в Свердловской и Челябинской областях. Эти ресурсы составляют стратегический запас, и я обращаю внимание коллег из регионов на необходимость их сбережения в интересах государства», — передает пресс-служба полпредства слова Жоги. Полпред обратил внимание на значимость редкоземельных металлов после совещания под руководством президента России Владимира Путина 24 февраля. Там обсуждалась перспектива разработки этих ресурсов. Редкоземельные металлы — это группа примерно 30 элементов, включающая, в частности, цирконий, ванадий, ниобий, молибден, вольфрам, титан и другие. США проявляют к ним особый интерес, так как они нужны для микроэлектроники. Путин ранее заявлял, что между Россией и США возможно сотрудничество по этому направлению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...