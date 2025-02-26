Жога заявил о запасе редкоземельных металлов на Урале, которые хотят США

26 февраля 2025 в 12:32 Размер текста - 17 +

Артем Жога призвал сберечь редкоземельные металлы в регионах Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской и Челябинской областях находится множество редких металлов, которые необходимо сберечь в интересах государства. Об этом заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога в ходе оперативного совещания с главными инспекторами регионов. «На территории Уральского федерального округа распространены редкие металлы, имеются разведанные запасы в Свердловской и Челябинской областях. Эти ресурсы составляют стратегический запас, и я обращаю внимание коллег из регионов на необходимость их сбережения в интересах государства», — передает пресс-служба полпредства слова Жоги. Полпред обратил внимание на значимость редкоземельных металлов после совещания под руководством президента России Владимира Путина 24 февраля. Там обсуждалась перспектива разработки этих ресурсов. Редкоземельные металлы — это группа примерно 30 элементов, включающая, в частности, цирконий, ванадий, ниобий, молибден, вольфрам, титан и другие. США проявляют к ним особый интерес, так как они нужны для микроэлектроники. Путин ранее заявлял, что между Россией и США возможно сотрудничество по этому направлению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской и Челябинской областях находится множество редких металлов, которые необходимо сберечь в интересах государства. Об этом заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога в ходе оперативного совещания с главными инспекторами регионов. «На территории Уральского федерального округа распространены редкие металлы, имеются разведанные запасы в Свердловской и Челябинской областях. Эти ресурсы составляют стратегический запас, и я обращаю внимание коллег из регионов на необходимость их сбережения в интересах государства», — передает пресс-служба полпредства слова Жоги. Полпред обратил внимание на значимость редкоземельных металлов после совещания под руководством президента России Владимира Путина 24 февраля. Там обсуждалась перспектива разработки этих ресурсов. Редкоземельные металлы — это группа примерно 30 элементов, включающая, в частности, цирконий, ванадий, ниобий, молибден, вольфрам, титан и другие. США проявляют к ним особый интерес, так как они нужны для микроэлектроники. Путин ранее заявлял, что между Россией и США возможно сотрудничество по этому направлению.