Преподавателя Уральского железнодорожного техникума поймали на взятке

В Екатеринбурге 34-летний преподаватель Уральского железнодорожного техникума попался на взятке от студентов, за которых писал выпускные квалификационные работы. На него завели уголовные дела и уволили с работы, рассказали в пресс-службе центрального МСУТ СКР.
«В отношении бывшего преподавателя железнодорожного техникума возбужден ряд уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия)», — следует из поста в telegram-канале ведомства. Расследование продолжается, фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Известно, что в 2024 году мужчина получил от студентов взятку в сумме более 10 тысяч рублей. За это он выполнил их работы для допуска к защите курсовых, а также скрыл несоблюдение плана-графика.
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