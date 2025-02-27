27 февраля 2025

Преподавателя Уральского железнодорожного техникума поймали на взятке

© Служба новостей «URA.RU»
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За несколько зачетов фигурант получил более 10 тысяч рублей
За несколько зачетов фигурант получил более 10 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге 34-летний преподаватель Уральского железнодорожного техникума попался на взятке от студентов, за которых писал выпускные квалификационные работы. На него завели уголовные дела и уволили с работы, рассказали в пресс-службе центрального МСУТ СКР.

«В отношении бывшего преподавателя железнодорожного техникума возбужден ряд уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия)», — следует из поста в telegram-канале ведомства. Расследование продолжается, фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Известно, что в 2024 году мужчина получил от студентов взятку в сумме более 10 тысяч рублей. За это он выполнил их работы для допуска к защите курсовых, а также скрыл несоблюдение плана-графика.

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В Екатеринбурге 34-летний преподаватель Уральского железнодорожного техникума попался на взятке от студентов, за которых писал выпускные квалификационные работы. На него завели уголовные дела и уволили с работы, рассказали в пресс-службе центрального МСУТ СКР. «В отношении бывшего преподавателя железнодорожного техникума возбужден ряд уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия)», — следует из поста в telegram-канале ведомства. Расследование продолжается, фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Известно, что в 2024 году мужчина получил от студентов взятку в сумме более 10 тысяч рублей. За это он выполнил их работы для допуска к защите курсовых, а также скрыл несоблюдение плана-графика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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