Автомобили Lada Vesta могут резко подешеветь на 5%

Автомобили Lada могут резко, но кратковременно подешеветь максимум на 5%. Такой исход возможен из-за более 100 тысяч скопившихся на складах производителя машин.
«100 тысяч лишних автомобилей Lada Vesta скопились на складах. Их собирали специально под таксопарки, но они им оказались не нужны», — передает информацию издание Mash.
Заказ на сбор отечественных автомобилей сверх нормы поступил на завод еще в середине 2024 года. Данный план был заготовлен специально под разрабатывающийся законопроект «Об отечественных такси». Он подразумевал замену старых иномарок новыми отечественными авто. Однако закон так и остается в подвешенном состоянии в Госдуме.
Как итог, президента «АвтоВАЗ» Максим Соколов призвал коллег «что-то предпринять» по отношению к лишним машинам. Предполагается, что скидка — первый этап по реализации излишек производства.
Ранее глава компании сообщил, что автомобильный рынок на данный момент переживает падение. По его словам, для предотвращения худших исходов необходимо принимать серьезные меры.
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