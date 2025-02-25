Глава «АвтоВАЗа» пожаловался на возможное обрушение рынка

Автомобильный рынок переживает падение, что вынуждает его участников совместно думать над решением проблемы. По словам президента АО «АвтоВАЗ» Максима Соколова, для предотвращения драматического падения этой сферы рынка нужно предпринять серьезные меры.
«Сегодня мы четко видим, что рынок в целом идет хуже траектории движения прошлого года. Преодолеет ли он планку в 100 тыс. автомобилей в феврале — большой вопрос. Таким образом, действительно, надо всерьез задуматься о том, какие меры совместно надо предпринять, чтобы избежать уже драматического падения», — сказал Соколов журналистам в кулуарах форума РСПП. Слова передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что отечественный автопром не знает, как продать машины россиянам. Связано это с ростом цен на автомобили и увеличением ставок по автокредитам, из-за чего продажа новых машин в РФ стала очень сложной задачей. Существенное влияние на ситуацию оказывает и изменение поведения потенциальных покупателей, которые все чаще отдают предпочтение каршерингу и подпискам на автомобили, отмечал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
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