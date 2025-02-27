Топ-менеджеры национализированного холдинга «Макфа» Владлен Паршин и Иван Тофан подозреваются в получении взятки на сумму 16 млн рублей при закупках зерна. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления СКР.
«По версии следствия, с 1 сентября 2024 по 27 февраля 2025 года должностные лица АО „Макфа“, действуя группой по предварительному сговору, намеревались получить от представителя коммерческой организации взятку на общую сумму не менее 16 млн рублей за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. Их задержали после передачи первой части взятки в размере более 1 млн рублей посреднику из числа менеджеров „Макфы“», — пояснили в пресс-службе ведомства. Выступивший посредником сотрудник холдинга Дмитрий Шепель стал третьим фигурантом дела.
Следователем СК проведены обыски. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Также правоохранители ведут работу по выявлению иных преступных эпизодов.
Директор по закупкам «Макфы» Владлен Паршин и начальник службы закупа зерна Иван Тофан были задержаны 27 февраля на территории предприятия. В пресс-службе холдинга URA.RU сообщили, что в холдинге оказывают содействие следствию. Сейчас все активы «Макфы» принадлежат государству — холдинг национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ.
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