В Екатеринбурге школьник сжег телефоны родителей в микроволновке, заметая следы

28 февраля 2025 в 12:39 Размер текста - 17 +

Подросток засунул сотовые в микроволновку ради конспирации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ученик 10-го класса перевел аферистам 1,5 млн рублей и по совету незнакомцев засунул телефоны родителей в микроволновку. Об очередном случае мошенничества в Екатеринбурге URA.RU рассказал источник. «Парня развели по известной схеме, пригрозив, что жулики пытаются перевести деньги его родителей в помощь Украине. Испугавшись, школьник перечислил сбережения незнакомцам. Делал он это тайком с телефона отца и матери. А когда все было готово, засунул сотовые в микроволновку, чтобы замести следы», — объяснил собеседник агентства. Когда случилось задымление, 16-летний подросток перепугался еще больше и все же признался родителям, что перевел их деньги неизвестным людям. Общий ущерб составил без малого 1,5 млн рублей. Обновлено в 13.30: добавлен комментарий полиции «По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ „Мошенничество в особо крупном размере“. Полиция вновь призывает граждан не доверять неизвестным, требующим совершить какие-либо финансовые операции по телефону, а также не передавать свои деньги и ценности кому-либо по указанию подобных лиц», — прокомментировали инцидент в УМВД России по г. Екатеринбургу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученик 10-го класса перевел аферистам 1,5 млн рублей и по совету незнакомцев засунул телефоны родителей в микроволновку. Об очередном случае мошенничества в Екатеринбурге URA.RU рассказал источник. «Парня развели по известной схеме, пригрозив, что жулики пытаются перевести деньги его родителей в помощь Украине. Испугавшись, школьник перечислил сбережения незнакомцам. Делал он это тайком с телефона отца и матери. А когда все было готово, засунул сотовые в микроволновку, чтобы замести следы», — объяснил собеседник агентства. Когда случилось задымление, 16-летний подросток перепугался еще больше и все же признался родителям, что перевел их деньги неизвестным людям. Общий ущерб составил без малого 1,5 млн рублей. Обновлено в 13.30: добавлен комментарий полиции «По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ „Мошенничество в особо крупном размере“. Полиция вновь призывает граждан не доверять неизвестным, требующим совершить какие-либо финансовые операции по телефону, а также не передавать свои деньги и ценности кому-либо по указанию подобных лиц», — прокомментировали инцидент в УМВД России по г. Екатеринбургу.