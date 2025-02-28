Спасатель МЧС во Владивостоке погиб, пытаясь спасти кошку

Мужчина не удержался и сорвался с дерева
Во Владивостоке 38-летний сотрудник МЧС Руслан Кетоев погиб, пытаясь снять кошку с дерева. Об этом сообщает telegram-канал Mash Gor. Происшествие случилось рядом с детским садом.
«Попытался снять животное с дерева, но не удержал равновесие и сорвался вниз. Спасатель скончался на месте, детей пока не выпускают на улицу», — написано в материале.
Руслан Кетоев был спортсменом и участвовал в соревнованиях пожарно-спасательной части. Мужчина работал в МЧС с 13 лет.
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