Спасатель МЧС во Владивостоке погиб, пытаясь спасти кошку

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Мужчина не удержался и сорвался с дерева
Мужчина не удержался и сорвался с дерева Фото:

Во Владивостоке 38-летний сотрудник МЧС Руслан Кетоев погиб, пытаясь снять кошку с дерева. Об этом сообщает telegram-канал Mash Gor. Происшествие случилось рядом с детским садом.

«Попытался снять животное с дерева, но не удержал равновесие и сорвался вниз. Спасатель скончался на месте, детей пока не выпускают на улицу», — написано в материале.

Руслан Кетоев был спортсменом и участвовал в соревнованиях пожарно-спасательной части. Мужчина работал в МЧС с 13 лет.

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Во Владивостоке 38-летний сотрудник МЧС Руслан Кетоев погиб, пытаясь снять кошку с дерева. Об этом сообщает telegram-канал Mash Gor. Происшествие случилось рядом с детским садом. «Попытался снять животное с дерева, но не удержал равновесие и сорвался вниз. Спасатель скончался на месте, детей пока не выпускают на улицу», — написано в материале. Руслан Кетоев был спортсменом и участвовал в соревнованиях пожарно-спасательной части. Мужчина работал в МЧС с 13 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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