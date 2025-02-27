27 февраля 2025

В Осе Пермского края выбрали кандидатов на должность мэра

За пост главы Осинского округа Пермского края поборются два кандидата
© Служба новостей «URA.RU»
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Действующий глава Осы Алексей Григорьев пакует чемоданы
Действующий глава Осы Алексей Григорьев пакует чемоданы Фото:

В конкурсе на пост главы Осинского округа примут участие два человека. Это руководитель региональной инспекции гостехнадзора Игорь Морозов и замглавы администрации Чайковского округа Виталий Астафьев. Действующий мэр от своего кресла отказался.

«В Осинском округе определили кандидатов на должность главы. Ими стали руководитель инспекции государственного технического надзора Прикамья Игорь Морозов и замглавы администрации Чайковского округа по инфраструктуре Виталий Астафьев», — сообщает газета «Звезда». Источники URA.RU эту информацию подтвердили.

Как ранее рассказывало URA.RU кандидатуру Морозова поддерживают краевые власти. Действующему главе округа Алексею Григорьеву ранее посоветовали оставить пост. То, что в выборах мэра не участвует ни один житель Осы, источники URA.RU объясняют желанием краевых властей снизить риски. «Обычно на роль технического кандидата берут какого-нибудь сотрудника местной администрации. Но в Осе, где большинство мест в думе у оппозиции во главе с Арменом Бежаняном, был риск, что депутаты могут выбрать любого местного. А Морозов — варяг. И соответственно компанию ему составить тоже должен варяг, чтобы не было возможности выбрать кого-то другого», — пояснили источники.

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В конкурсе на пост главы Осинского округа примут участие два человека. Это руководитель региональной инспекции гостехнадзора Игорь Морозов и замглавы администрации Чайковского округа Виталий Астафьев. Действующий мэр от своего кресла отказался. «В Осинском округе определили кандидатов на должность главы. Ими стали руководитель инспекции государственного технического надзора Прикамья Игорь Морозов и замглавы администрации Чайковского округа по инфраструктуре Виталий Астафьев», — сообщает газета «Звезда». Источники URA.RU эту информацию подтвердили. Как ранее рассказывало URA.RU кандидатуру Морозова поддерживают краевые власти. Действующему главе округа Алексею Григорьеву ранее посоветовали оставить пост. То, что в выборах мэра не участвует ни один житель Осы, источники URA.RU объясняют желанием краевых властей снизить риски. «Обычно на роль технического кандидата берут какого-нибудь сотрудника местной администрации. Но в Осе, где большинство мест в думе у оппозиции во главе с Арменом Бежаняном, был риск, что депутаты могут выбрать любого местного. А Морозов — варяг. И соответственно компанию ему составить тоже должен варяг, чтобы не было возможности выбрать кого-то другого», — пояснили источники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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