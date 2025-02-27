В Осе Пермского края выбрали кандидатов на должность мэра

В конкурсе на пост главы Осинского округа примут участие два человека. Это руководитель региональной инспекции гостехнадзора Игорь Морозов и замглавы администрации Чайковского округа Виталий Астафьев. Действующий мэр от своего кресла отказался.
«В Осинском округе определили кандидатов на должность главы. Ими стали руководитель инспекции государственного технического надзора Прикамья Игорь Морозов и замглавы администрации Чайковского округа по инфраструктуре Виталий Астафьев», — сообщает газета «Звезда». Источники URA.RU эту информацию подтвердили.
Как ранее рассказывало URA.RU кандидатуру Морозова поддерживают краевые власти. Действующему главе округа Алексею Григорьеву ранее посоветовали оставить пост. То, что в выборах мэра не участвует ни один житель Осы, источники URA.RU объясняют желанием краевых властей снизить риски. «Обычно на роль технического кандидата берут какого-нибудь сотрудника местной администрации. Но в Осе, где большинство мест в думе у оппозиции во главе с Арменом Бежаняном, был риск, что депутаты могут выбрать любого местного. А Морозов — варяг. И соответственно компанию ему составить тоже должен варяг, чтобы не было возможности выбрать кого-то другого», — пояснили источники.
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