Макрон призвал Европу противостоять США

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с призывом к странам Европейского Союза противодействовать тому, что он назвал «счастливой вассализацией» (не впадать в зависимость — прим. URA.RU) во взаимоотношениях со Соединенными Штатами. Об этом сообщает агентство France-Presse.
«... Макрон призвал европейцев <...> отказаться от „счастливой вассализации“ в отношениях с США», — пишет агентство. Президент Франции сделал такое заявление во время государственного визита в Португалию 28 февраля.
Макрон обратился к европейцам с призывом «вновь обрести вкус к риску, амбициям и мощи» и быть более сплоченными. Он выразил мнение о важности принятия Европейским Союзом решительных мер в области технологий, промышленности и военного дела.
Ранее американский президент Дональд Трамп высказал мнение, что создание Европейского союза было направлено на обман Соединенных Штатов. Также он сообщил о решении США ввести 25-процентные тарифы на импортные товары из ЕС, предает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.