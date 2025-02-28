Макрон призвал Европу противостоять США

Макрон призвал ЕС отказаться от «счастливой вассализации» в отношениях с США
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Макрон призвал европейцев быть более сплоченными и сильными
Макрон призвал европейцев быть более сплоченными и сильными Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с призывом к странам Европейского Союза противодействовать тому, что он назвал «счастливой вассализацией» (не впадать в зависимость — прим. URA.RU) во взаимоотношениях со Соединенными Штатами. Об этом сообщает агентство France-Presse. 

«... Макрон призвал европейцев <...> отказаться от „счастливой вассализации“ в отношениях с США», — пишет агентство. Президент Франции сделал такое заявление во время государственного визита в Португалию 28 февраля.

Макрон обратился к европейцам с призывом «вновь обрести вкус к риску, амбициям и мощи» и быть более сплоченными. Он выразил мнение о важности принятия Европейским Союзом решительных мер в области технологий, промышленности и военного дела.

Ранее американский президент Дональд Трамп высказал мнение, что создание Европейского союза было направлено на обман Соединенных Штатов. Также он сообщил о решении США ввести 25-процентные тарифы на импортные товары из ЕС, предает RT.

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Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с призывом к странам Европейского Союза противодействовать тому, что он назвал «счастливой вассализацией» (не впадать в зависимость — прим. URA.RU) во взаимоотношениях со Соединенными Штатами. Об этом сообщает агентство France-Presse.  «... Макрон призвал европейцев <...> отказаться от „счастливой вассализации“ в отношениях с США», — пишет агентство. Президент Франции сделал такое заявление во время государственного визита в Португалию 28 февраля. Макрон обратился к европейцам с призывом «вновь обрести вкус к риску, амбициям и мощи» и быть более сплоченными. Он выразил мнение о важности принятия Европейским Союзом решительных мер в области технологий, промышленности и военного дела. Ранее американский президент Дональд Трамп высказал мнение, что создание Европейского союза было направлено на обман Соединенных Штатов. Также он сообщил о решении США ввести 25-процентные тарифы на импортные товары из ЕС, предает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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