В храме «Знамение» села Воскресенское Каслинского района (Челябинская область) замироточила икона Пресвятой Богородицы, написанная иконописцами Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе челябинской митрополии.
«Образ Божией Матери „Знамение“ хранится в одноименном храме села Воскресенское Каслинского района Челябинской области. Он создан иконописцами Псково-Печерского монастыря в XX веке. Но даже современная святыня удивила прихожан таким достаточно редким явлением, как мироточение», — отметили в пресс-службе.
Церковь «Знамение» была освящена в 1835 году. Современный образ Богородицы был написан по просьбе прихожанки и доставлен в храм в период его восстановления в 1990-е годы. В 1814 году другая икона Богородицы была утеряна после пожара в одном из храмов.
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