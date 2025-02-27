27 февраля 2025

В челябинском храме замироточила икона Пресвятой Богородицы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В храме «Знамение» замироточила одноименная икона Богородицы
В храме «Знамение» замироточила одноименная икона Богородицы Фото:

В храме «Знамение» села Воскресенское Каслинского района (Челябинская область) замироточила икона Пресвятой Богородицы, написанная иконописцами Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе челябинской митрополии.

«Образ Божией Матери „Знамение“ хранится в одноименном храме села Воскресенское Каслинского района Челябинской области. Он создан иконописцами Псково-Печерского монастыря в XX веке. Но даже современная святыня удивила прихожан таким достаточно редким явлением, как мироточение», — отметили в пресс-службе.

Церковь «Знамение» была освящена в 1835 году. Современный образ Богородицы был написан по просьбе прихожанки и доставлен в храм в период его восстановления в 1990-е годы. В 1814 году другая икона Богородицы была утеряна после пожара в одном из храмов.

Мироточение — появление маслянистой влаги на иконах и мощах святых
Мироточение — появление маслянистой влаги на иконах и мощах святых
Фото:

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В храме «Знамение» села Воскресенское Каслинского района (Челябинская область) замироточила икона Пресвятой Богородицы, написанная иконописцами Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе челябинской митрополии. «Образ Божией Матери „Знамение“ хранится в одноименном храме села Воскресенское Каслинского района Челябинской области. Он создан иконописцами Псково-Печерского монастыря в XX веке. Но даже современная святыня удивила прихожан таким достаточно редким явлением, как мироточение», — отметили в пресс-службе. Церковь «Знамение» была освящена в 1835 году. Современный образ Богородицы был написан по просьбе прихожанки и доставлен в храм в период его восстановления в 1990-е годы. В 1814 году другая икона Богородицы была утеряна после пожара в одном из храмов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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