В ХМАО вахтовикам предлагают зарплату в 600 тысяч рублей в строительной компании

В Нягане (ХМАО) изолировщик-кровельщик может заработать 600 тысяч рублей за вахту. На вакансию могут претендовать кандидаты с опытом работы более года, следует из объявления на «Авито».
«Вахта 200.000-600.000 рублей. Занятость: полная. Длительность вахты: 60, 90. Количество рабочих часов в день: 11–12. Сфера деятельности компании: строительство промышленных и инфраструктурных объектов», — сообщает работодатель. Изолировщик-кровельщик должен иметь 4,5 разряд и выше, работать предстоит на объекте «Сосновый бор» в Нягани.
Компания предоставит сотруднику униформу, обеспечит проживание в хорошем хостеле, медицинскую страховку, двухразовое питание, трансфер. «Рабочий день длится 11 часов. Выходные согласовываются с мастером. Вы можете планировать свой отдых в соответствии с вашими предпочтениями», — говорится в объявлении.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО выросли зарплаты из-за дефицита рабочих. За год рост составил 8%.
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