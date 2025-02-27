27 февраля 2025

В ХМАО вахтовикам предлагают зарплату в 600 тысяч рублей в строительной компании

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО рабочие на стройке могут заработать 600 тысяч за вахту
В ХМАО рабочие на стройке могут заработать 600 тысяч за вахту Фото:

В Нягане (ХМАО) изолировщик-кровельщик может заработать 600 тысяч рублей за вахту. На вакансию могут претендовать кандидаты с опытом работы более года, следует из объявления на «Авито».

«Вахта 200.000-600.000 рублей. Занятость: полная. Длительность вахты: 60, 90. Количество рабочих часов в день: 11–12. Сфера деятельности компании: строительство промышленных и инфраструктурных объектов», — сообщает работодатель. Изолировщик-кровельщик должен иметь 4,5 разряд и выше, работать предстоит на объекте «Сосновый бор» в Нягани.

Компания предоставит сотруднику униформу, обеспечит проживание в хорошем хостеле, медицинскую страховку, двухразовое питание, трансфер. «Рабочий день длится 11 часов. Выходные согласовываются с мастером. Вы можете планировать свой отдых в соответствии с вашими предпочтениями», — говорится в объявлении.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО выросли зарплаты из-за дефицита рабочих. За год рост составил 8%.

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В Нягане (ХМАО) изолировщик-кровельщик может заработать 600 тысяч рублей за вахту. На вакансию могут претендовать кандидаты с опытом работы более года, следует из объявления на «Авито». «Вахта 200.000-600.000 рублей. Занятость: полная. Длительность вахты: 60, 90. Количество рабочих часов в день: 11–12. Сфера деятельности компании: строительство промышленных и инфраструктурных объектов», — сообщает работодатель. Изолировщик-кровельщик должен иметь 4,5 разряд и выше, работать предстоит на объекте «Сосновый бор» в Нягани. Компания предоставит сотруднику униформу, обеспечит проживание в хорошем хостеле, медицинскую страховку, двухразовое питание, трансфер. «Рабочий день длится 11 часов. Выходные согласовываются с мастером. Вы можете планировать свой отдых в соответствии с вашими предпочтениями», — говорится в объявлении. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО выросли зарплаты из-за дефицита рабочих. За год рост составил 8%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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