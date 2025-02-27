Открытие «УГМК-Арены» в Екатеринбурге: когда стартуют матчи, где купить билеты и что внутри

Екатеринбуржцев запустят на «УГМК-Арену» через два входа

28 февраля 2025 в 15:06 Размер текста - 17 +

Арена станет домом для хоккеистов из «Автомобилиста» и женского баскетбольного клуба «УГМК» Фото: Анастасия Соргина © URA.RU «УГМК-Арена» в Екатеринбурге встретит первых гостей на матче Молодежной хоккейной лиги уже 28 февраля. Где покупать билеты на ближайшие соревнования, что внутри арены и как не нарваться на мошенников — в материале URA.RU. Когда открытие Официальная дата открытия — 10 марта. В этот день пройдет первый матч Континентальной хоккейной лиги, где встретятся хозяин арены, хоккейный клуб «Автомобилист», и московский ЦСКА. Дальнейшие игры также состоятся на «УГМК-Арене». Почему пускают уже сейчас Сейчас арену тестируют, поэтому постепенно наращивают количество зрителей, а не запускают сразу 12 тысяч человек. Сначала провели матч детских команд «Авто» из Верхней Пышмы и «Факела» из Екатеринбурга. 21 февраля внутрь могли попасть лишь родители юных спортсменов. На 28 февраля намечен еще один матч, но уже Молодежной хоккейной лиги: в этот день сыграют «Авто» и «Толпар». Сюда пригласили сотрудников Уральской горно-металлургической компании, генерального спонсора клуба, обладателей абонементов на «Автомобилист» 2024/2025 и всех желающих. Ограниченное количество пригласительных билетов можно было получить 27 февраля в кассах «УГМК Арены». Желая попасть на игру, екатеринбуржцы выстроились в огромную очередь, некоторые занимали места в девять утра. Из-за ажиотажа билеты закончились за час. Навигация по «УГМК-Арене» 28 февраля зрителей будут запускать со стороны улицы Народной Воли, входы 1 и 2. Запуск зрителей — в 17:00, начало матча — в 18:30. Несмотря на то, что матч тестовый, для посетителей будет открыт фирменный магазин, заработают точки питания и пройдут различные активности. На первом этаже находятся выходы в зал на уровни 1 и 2, фан-шоп, гардеробы, фастфуд, детская зона, туалеты. Чтобы подняться на третий этаж, можно воспользоваться лестницами или лифтами. Все входы в сектора обозначены цветом: А — красный, В — желтый, C — зеленый, D — синий. Фото: сайт ХК «Автомобилист» Как площадка выглядит внутри В оформлении коридоров «УГМК-Арены» использованы цвета екатеринбургского хоккейного клуба: красный, белый и черный, сами трибуны получились яркие. На входе стоят считыватели кодов, как в «Екатеринбург ЭКСПО». Где покупать билеты на матчи КХЛ Билеты на открытие поступят в продажу 7 марта, стоимость пока неизвестна. Несмотря на это, мошенники уже начали продавать места за большие деньги. Например, проходки на игру, которая пройдет 10 марта, стоят от 7500 до 32 тысяч рублей. Представители хоккейного клуба просят болельщиков остерегаться сторонних сайтов и сервисов, следить за официальным сайтом хоккейного клуба. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«УГМК-Арена» в Екатеринбурге встретит первых гостей на матче Молодежной хоккейной лиги уже 28 февраля. Где покупать билеты на ближайшие соревнования, что внутри арены и как не нарваться на мошенников — в материале URA.RU. Официальная дата открытия — 10 марта. В этот день пройдет первый матч Континентальной хоккейной лиги, где встретятся хозяин арены, хоккейный клуб «Автомобилист», и московский ЦСКА. Дальнейшие игры также состоятся на «УГМК-Арене». Сейчас арену тестируют, поэтому постепенно наращивают количество зрителей, а не запускают сразу 12 тысяч человек. Сначала провели матч детских команд «Авто» из Верхней Пышмы и «Факела» из Екатеринбурга. 21 февраля внутрь могли попасть лишь родители юных спортсменов. На 28 февраля намечен еще один матч, но уже Молодежной хоккейной лиги: в этот день сыграют «Авто» и «Толпар». Сюда пригласили сотрудников Уральской горно-металлургической компании, генерального спонсора клуба, обладателей абонементов на «Автомобилист» 2024/2025 и всех желающих. Ограниченное количество пригласительных билетов можно было получить 27 февраля в кассах «УГМК Арены». Желая попасть на игру, екатеринбуржцы выстроились в огромную очередь, некоторые занимали места в девять утра. Из-за ажиотажа билеты закончились за час. 28 февраля зрителей будут запускать со стороны улицы Народной Воли, входы 1 и 2. Запуск зрителей — в 17:00, начало матча — в 18:30. Несмотря на то, что матч тестовый, для посетителей будет открыт фирменный магазин, заработают точки питания и пройдут различные активности. На первом этаже находятся выходы в зал на уровни 1 и 2, фан-шоп, гардеробы, фастфуд, детская зона, туалеты. Чтобы подняться на третий этаж, можно воспользоваться лестницами или лифтами. Все входы в сектора обозначены цветом: А — красный, В — желтый, C — зеленый, D — синий. В оформлении коридоров «УГМК-Арены» использованы цвета екатеринбургского хоккейного клуба: красный, белый и черный, сами трибуны получились яркие. На входе стоят считыватели кодов, как в «Екатеринбург ЭКСПО». Билеты на открытие поступят в продажу 7 марта, стоимость пока неизвестна. Несмотря на это, мошенники уже начали продавать места за большие деньги. Например, проходки на игру, которая пройдет 10 марта, стоят от 7500 до 32 тысяч рублей. Представители хоккейного клуба просят болельщиков остерегаться сторонних сайтов и сервисов, следить за официальным сайтом хоккейного клуба.