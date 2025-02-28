Елена Поздеева переехала в Пермь более 15 лет назад. Не имея специальной подготовки и профильного образования, она поступила на службу в армию. Но спустя годы Елена решила сменить военную форму на вечернее платье, а пилотку — на корону. Она стала психологом и получила титул на престижном конкурсе красоты. О военной службе, смене профессии и сложностях на пути к короне Елена рассказала URA.RU.
Из магазина на плац
По образованию Елена товаровед-эксперт. До переезда в Пермь работала в сфере торговли и поднялась по карьерной лестнице от продавца до заведующей магазином. Но в 2008 году начался финансово-эконмический кризис. А в 2009 году Елена с семьей переехала в Пермь, куда перевели на военную службу ее мужа.
«В кризисный период не смогла найти подходящую работу. Муж предложил пойти к нему в армию. На семейном совете решили, что я поступлю на военную службу получать новые навыки, проверять свою выносливость», — рассказала Елена.
«Было страшно держать в руках оружие»
Вместе с мужем девушка стала работать в военной части в микрорайоне Закамск. Она устроилась на должность техника, работала с аппаратурой и параллельно проходила занятия по физической, огневой, строевой и военно-политической подготовке. Именно стрельба из оружия оказалась самой сложной, но благодаря упорным тренировкам Елена была самой меткой и занимала призовые места на соревнованиях.
«Просто так в армии не отсидишься и за бумажками не спрячешься. Мы стреляли из разных видов оружия, носили бронежилеты. Даже гранаты метали. Не женское это дело, но надо, значит, надо. Маршировали и в хорошую, и в ненастную погоду. Выполняли все распоряжения командиров, огромная им благодарность. Все-таки воспитание духа, стойкости, выправки и патриотизм — необходимые качества в жизни, работе, бизнесе. Они нужны даже милым и хрупким девушкам», — отметила Елена.
Пермячка добавила, что в части работали и другие женщины: бухгалтеры, делопроизводители. Их было не так много, как мужчин. При этом к девушкам относились хорошо. «Думаю, что мужчины и в армии, и на „гражданке“ одинаковые. Многое зависит от воспитания. Разные ситуации были. Кто-то с пониманием относился, а кто-то нет», — вспомнила Елена.
«Хочу быть полезна людям»
По сроку службы Елена вышла на пенсию в 48 лет. Но решила не останавливаться на достигнутом и получить профессию психолога. «Всегда были интересны истории отношений между начальником и подчиненным, между мужем и женой, между членами семьи. У нас с мужем были разные периоды. Даже дошло до развода, но мы решили, что нужны друг другу, и продолжаем жить вместе. Так что через многие ситуации, с которыми обращаются к психологам, я прошла сама», — рассказала Елена.
В 2025 году пермячка стала магистром психологии. Вместе с получением высшего образования Елена прошла курсы по игропрактике и нейрографике. «Хочу быть полезна людям, нести добро в наше общество и приобщать людей к творчеству, миру и гармонии», — отметила пермячка.
По словам Елены, к ней обращаются мужчины и женщины с разными запросами. Одни хотят наладить отношения в семье, другие — сменить сферу деятельности, третьи стремятся к богатству, а четвертые планируют избавиться от лишних килограммов. Но несмотря на высокий спрос на услуги психологов, в России к консультациям специалистов относятся скептически.
«В наше время быстрых перемен, развития, буйства эмоций и чувств, нужно выговаривать все что накипело. Очень вредно для организма держать в себе бурные эмоции, гнев, обиду. Не нужно это вываливать на своих родных и близких. Для этого есть мы, психологи», — отметила Елена.
Кроме классических консультаций пермячка стала проводить мастер-классы по нейрографике. На них клиенты рисуют, используя разные алгоритмы. Так прорабатываются изменения в жизни, отношения, рост дохода. Метод научно доказан. Еще один вариант — игропрактика. Во время сеансов клиент участвует в трансформационной игре. «В целом этот процесс способствует принятию правильных решений и благополучию во всех сферах жизни», — добавила психолог.
Исполнение мечты
В феврале 2025 года Елена стала финалисткой конкурса красоты «Ты уникальная». Увидев объявление о кастинге, пермячка твердо решила участвовать. Ее не остановило даже ограничение по возрасту.
«Раньше в подобных проектах не участвовала, но всегда смотрела показы мод, конкурсы красоты. После многих лет в армии хочется чувствовать себя нежной и желанной женщиной. Хочется надеть корону и красивое длинное платье. И участие в конкурсе „Ты уникальная“ стало закрытием моего гештальта», — рассказала Елена.
В конкурс набирали участниц до 45 лет, но Елене уже исполнилось 48. Несмотря на это она успешно прошла кастинг и преступила к подготовке к финальному шоу. Конкурсантки посещали занятия по дефиле, фотопозированию, танцам, публичным выступлениям. Елена признается, что преуспеть в дефиле ей помогли долгие тренировки строевой подготовки, где девушки тоже несколько часов проводили стоя на каблуках. Но танцы обернулась настоящей катастрофой.
«Я никогда не танцевала на сцене. И для меня это был какой-то ужас. Мы с другими участницами просто ревели. Не успевали двигаться под музыку, тяжело запоминали связки. В один момент мне просто хотелось сбежать», — вспоминает Елена.
Она отметила, что при поддержке хореографа конкурса смогла настроиться на выступление. Также побороть страх и неуверенность ей помогли знания психологии.
Елена успешно выступила в финале конкурса «Ты уникальная» и получила титул и корону «Миссис шарм». Несмотря на все трудности, о проекте у нее остались только теплые воспоминания.
«Конечно, было немного обидно, что главную корону получила другая. Но конкурс изменил мое внутреннее и душевное состояние. Я познакомилась с прекрасными девушками, с которыми мы продолжаем дружить после проекта. Положительный заряд, который был получен от участия в конкурсе, дал мне сил и уверенности для дальнейшей деятельности, а также стремление к новым проектам и достижениям», — рассказала Елена.
После конкурса пермячка получила несколько приглашений на интервью для пермских СМИ. Также ее позвали сниматься в рекламе для местных магазинов и брендов.
«Помню на кастинге мне сказали, что неважно какой у тебя рост, вес или возраст. Каждая девушка уникальна по-своему. С момента подачи заявки я оглянуться не успела, и вот стою счастливая на большой сцене перед многочисленными зрителями с короной на голове, в красивом длинном платье. Мечты сбываются, гештальт закрыт!» — добавила пермячка.
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