28 февраля 2025

«Хотелось сбежать»: пермячка оставила военную службу ради психологии и конкурса красоты. Фото, видео

Пермский психолог Поздеева получила корону конкурса красоты после службы в армии
© Служба новостей «URA.RU»
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Елена получила титул «Миссис шарм» на пермском этапе всероссийского конкурса
Елена получила титул «Миссис шарм» на пермском этапе всероссийского конкурса Фото:

Елена Поздеева переехала в Пермь более 15 лет назад. Не имея специальной подготовки и профильного образования, она поступила на службу в армию. Но спустя годы Елена решила сменить военную форму на вечернее платье, а пилотку — на корону. Она стала психологом и получила титул на престижном конкурсе красоты. О военной службе, смене профессии и сложностях на пути к короне Елена рассказала URA.RU.

Из магазина на плац

По образованию Елена товаровед-эксперт. До переезда в Пермь работала в сфере торговли и поднялась по карьерной лестнице от продавца до заведующей магазином. Но в 2008 году начался финансово-эконмический кризис. А в 2009 году Елена с семьей переехала в Пермь, куда перевели на военную службу ее мужа.

«В кризисный период не смогла найти подходящую работу. Муж предложил пойти к нему в армию. На семейном совете решили, что я поступлю на военную службу получать новые навыки, проверять свою выносливость», — рассказала Елена.

«Было страшно держать в руках оружие»

Елена 15 лет служила в армии
Елена 15 лет служила в армии
Фото:

Вместе с мужем девушка стала работать в военной части в микрорайоне Закамск. Она устроилась на должность техника, работала с аппаратурой и параллельно проходила занятия по физической, огневой, строевой и военно-политической подготовке. Именно стрельба из оружия оказалась самой сложной, но благодаря упорным тренировкам Елена была самой меткой и занимала призовые места на соревнованиях.

«Просто так в армии не отсидишься и за бумажками не спрячешься. Мы стреляли из разных видов оружия, носили бронежилеты. Даже гранаты метали. Не женское это дело, но надо, значит, надо. Маршировали и в хорошую, и в ненастную погоду. Выполняли все распоряжения командиров, огромная им благодарность. Все-таки воспитание духа, стойкости, выправки и патриотизм — необходимые качества в жизни, работе, бизнесе. Они нужны даже милым и хрупким девушкам», — отметила Елена.

Пермячка добавила, что в части работали и другие женщины: бухгалтеры, делопроизводители. Их было не так много, как мужчин. При этом к девушкам относились хорошо. «Думаю, что мужчины и в армии, и на „гражданке“ одинаковые. Многое зависит от воспитания. Разные ситуации были. Кто-то с пониманием относился, а кто-то нет», — вспомнила Елена.

«Хочу быть полезна людям»

По сроку службы Елена вышла на пенсию в 48 лет. Но решила не останавливаться на достигнутом и получить профессию психолога. «Всегда были интересны истории отношений между начальником и подчиненным, между мужем и женой, между членами семьи. У нас с мужем были разные периоды. Даже дошло до развода, но мы решили, что нужны друг другу, и продолжаем жить вместе. Так что через многие ситуации, с которыми обращаются к психологам, я прошла сама», — рассказала Елена.

Пермячка проводит не только обычные консультации, но и помогает клиентам через игры и рисование
Пермячка проводит не только обычные консультации, но и помогает клиентам через игры и рисование
Фото:

В 2025 году пермячка стала магистром психологии. Вместе с получением высшего образования Елена прошла курсы по игропрактике и нейрографике. «Хочу быть полезна людям, нести добро в наше общество и приобщать людей к творчеству, миру и гармонии», — отметила пермячка.

По словам Елены, к ней обращаются мужчины и женщины с разными запросами. Одни хотят наладить отношения в семье, другие — сменить сферу деятельности, третьи стремятся к богатству, а четвертые планируют избавиться от лишних килограммов. Но несмотря на высокий спрос на услуги психологов, в России к консультациям специалистов относятся скептически.

«В наше время быстрых перемен, развития, буйства эмоций и чувств, нужно выговаривать все что накипело. Очень вредно для организма держать в себе бурные эмоции, гнев, обиду. Не нужно это вываливать на своих родных и близких. Для этого есть мы, психологи», — отметила Елена.

Кроме классических консультаций пермячка стала проводить мастер-классы по нейрографике. На них клиенты рисуют, используя разные алгоритмы. Так прорабатываются изменения в жизни, отношения, рост дохода. Метод научно доказан. Еще один вариант — игропрактика. Во время сеансов клиент участвует в трансформационной игре. «В целом этот процесс способствует принятию правильных решений и благополучию во всех сферах жизни», — добавила психолог.

Исполнение мечты

Елена с детства мечтала выступить на конкурсе красоты
Елена с детства мечтала выступить на конкурсе красоты
Фото:

В феврале 2025 года Елена стала финалисткой конкурса красоты «Ты уникальная». Увидев объявление о кастинге, пермячка твердо решила участвовать. Ее не остановило даже ограничение по возрасту.

«Раньше в подобных проектах не участвовала, но всегда смотрела показы мод, конкурсы красоты. После многих лет в армии хочется чувствовать себя нежной и желанной женщиной. Хочется надеть корону и красивое длинное платье. И участие в конкурсе „Ты уникальная“ стало закрытием моего гештальта», — рассказала Елена.

В конкурс набирали участниц до 45 лет, но Елене уже исполнилось 48. Несмотря на это она успешно прошла кастинг и преступила к подготовке к финальному шоу. Конкурсантки посещали занятия по дефиле, фотопозированию, танцам, публичным выступлениям. Елена признается, что преуспеть в дефиле ей помогли долгие тренировки строевой подготовки, где девушки тоже несколько часов проводили стоя на каблуках. Но танцы обернулась настоящей катастрофой.

«Я никогда не танцевала на сцене. И для меня это был какой-то ужас. Мы с другими участницами просто ревели. Не успевали двигаться под музыку, тяжело запоминали связки. В один момент мне просто хотелось сбежать», — вспоминает Елена.

Она отметила, что при поддержке хореографа конкурса смогла настроиться на выступление. Также побороть страх и неуверенность ей помогли знания психологии.

Конкурс сделал пермячку увереннее
Конкурс сделал пермячку увереннее
Фото:

Елена успешно выступила в финале конкурса «Ты уникальная» и получила титул и корону «Миссис шарм». Несмотря на все трудности, о проекте у нее остались только теплые воспоминания.

«Конечно, было немного обидно, что главную корону получила другая. Но конкурс изменил мое внутреннее и душевное состояние. Я познакомилась с прекрасными девушками, с которыми мы продолжаем дружить после проекта. Положительный заряд, который был получен от участия в конкурсе, дал мне сил и уверенности для дальнейшей деятельности, а также стремление к новым проектам и достижениям», — рассказала Елена.

После конкурса пермячка получила несколько приглашений на интервью для пермских СМИ. Также ее позвали сниматься в рекламе для местных магазинов и брендов.

«Помню на кастинге мне сказали, что неважно какой у тебя рост, вес или возраст. Каждая девушка уникальна по-своему. С момента подачи заявки я оглянуться не успела, и вот стою счастливая на большой сцене перед многочисленными зрителями с короной на голове, в красивом длинном платье. Мечты сбываются, гештальт закрыт!» — добавила пермячка.

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Елена Поздеева переехала в Пермь более 15 лет назад. Не имея специальной подготовки и профильного образования, она поступила на службу в армию. Но спустя годы Елена решила сменить военную форму на вечернее платье, а пилотку — на корону. Она стала психологом и получила титул на престижном конкурсе красоты. О военной службе, смене профессии и сложностях на пути к короне Елена рассказала URA.RU. Из магазина на плац По образованию Елена товаровед-эксперт. До переезда в Пермь работала в сфере торговли и поднялась по карьерной лестнице от продавца до заведующей магазином. Но в 2008 году начался финансово-эконмический кризис. А в 2009 году Елена с семьей переехала в Пермь, куда перевели на военную службу ее мужа. «Было страшно держать в руках оружие» Вместе с мужем девушка стала работать в военной части в микрорайоне Закамск. Она устроилась на должность техника, работала с аппаратурой и параллельно проходила занятия по физической, огневой, строевой и военно-политической подготовке. Именно стрельба из оружия оказалась самой сложной, но благодаря упорным тренировкам Елена была самой меткой и занимала призовые места на соревнованиях. «Просто так в армии не отсидишься и за бумажками не спрячешься. Мы стреляли из разных видов оружия, носили бронежилеты. Даже гранаты метали. Не женское это дело, но надо, значит, надо. Маршировали и в хорошую, и в ненастную погоду. Выполняли все распоряжения командиров, огромная им благодарность. Все-таки воспитание духа, стойкости, выправки и патриотизм — необходимые качества в жизни, работе, бизнесе. Они нужны даже милым и хрупким девушкам», — отметила Елена. Пермячка добавила, что в части работали и другие женщины: бухгалтеры, делопроизводители. Их было не так много, как мужчин. При этом к девушкам относились хорошо. «Думаю, что мужчины и в армии, и на „гражданке“ одинаковые. Многое зависит от воспитания. Разные ситуации были. Кто-то с пониманием относился, а кто-то нет», — вспомнила Елена. «Хочу быть полезна людям» По сроку службы Елена вышла на пенсию в 48 лет. Но решила не останавливаться на достигнутом и получить профессию психолога. «Всегда были интересны истории отношений между начальником и подчиненным, между мужем и женой, между членами семьи. У нас с мужем были разные периоды. Даже дошло до развода, но мы решили, что нужны друг другу, и продолжаем жить вместе. Так что через многие ситуации, с которыми обращаются к психологам, я прошла сама», — рассказала Елена. В 2025 году пермячка стала магистром психологии. Вместе с получением высшего образования Елена прошла курсы по игропрактике и нейрографике. «Хочу быть полезна людям, нести добро в наше общество и приобщать людей к творчеству, миру и гармонии», — отметила пермячка. По словам Елены, к ней обращаются мужчины и женщины с разными запросами. Одни хотят наладить отношения в семье, другие — сменить сферу деятельности, третьи стремятся к богатству, а четвертые планируют избавиться от лишних килограммов. Но несмотря на высокий спрос на услуги психологов, в России к консультациям специалистов относятся скептически. Кроме классических консультаций пермячка стала проводить мастер-классы по нейрографике. На них клиенты рисуют, используя разные алгоритмы. Так прорабатываются изменения в жизни, отношения, рост дохода. Метод научно доказан. Еще один вариант — игропрактика. Во время сеансов клиент участвует в трансформационной игре. «В целом этот процесс способствует принятию правильных решений и благополучию во всех сферах жизни», — добавила психолог. Исполнение мечты В феврале 2025 года Елена стала финалисткой конкурса красоты «Ты уникальная». Увидев объявление о кастинге, пермячка твердо решила участвовать. Ее не остановило даже ограничение по возрасту. «Раньше в подобных проектах не участвовала, но всегда смотрела показы мод, конкурсы красоты. После многих лет в армии хочется чувствовать себя нежной и желанной женщиной. Хочется надеть корону и красивое длинное платье. И участие в конкурсе „Ты уникальная“ стало закрытием моего гештальта», — рассказала Елена. В конкурс набирали участниц до 45 лет, но Елене уже исполнилось 48. Несмотря на это она успешно прошла кастинг и преступила к подготовке к финальному шоу. Конкурсантки посещали занятия по дефиле, фотопозированию, танцам, публичным выступлениям. Елена признается, что преуспеть в дефиле ей помогли долгие тренировки строевой подготовки, где девушки тоже несколько часов проводили стоя на каблуках. Но танцы обернулась настоящей катастрофой. Она отметила, что при поддержке хореографа конкурса смогла настроиться на выступление. Также побороть страх и неуверенность ей помогли знания психологии. Елена успешно выступила в финале конкурса «Ты уникальная» и получила титул и корону «Миссис шарм». Несмотря на все трудности, о проекте у нее остались только теплые воспоминания. «Конечно, было немного обидно, что главную корону получила другая. Но конкурс изменил мое внутреннее и душевное состояние. Я познакомилась с прекрасными девушками, с которыми мы продолжаем дружить после проекта. Положительный заряд, который был получен от участия в конкурсе, дал мне сил и уверенности для дальнейшей деятельности, а также стремление к новым проектам и достижениям», — рассказала Елена. После конкурса пермячка получила несколько приглашений на интервью для пермских СМИ. Также ее позвали сниматься в рекламе для местных магазинов и брендов.
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