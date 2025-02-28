Microsoft объявила о закрытии легендарного мессенджера

Microsoft закроет Skype в мае 2025 года
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Закрытие Skype произойдет в мае 2025 года
Закрытие Skype произойдет в мае 2025 года Фото:

Компания Microsoft объявила о полном прекращении работы сервиса Skype в мае текущего года. Об этом сообщает издание XDA. 

«Начиная с мая Skype больше не будет доступен», — передает XDA сообщение в последней предварительной версии Skype. Компания призвала пользователей продолжать звонить и общаться в Microsoft Teams. 

Skype был запущен в 2003 году, а в 2011 году его приобрела корпорация Microsoft. Через несколько лет после этого Microsoft прекратила поддержку некоторых из своих коммуникационных продуктов, включая Windows Live Messenger. В 2015 году компания начала процесс интеграции Skype в операционную систему Windows 10.

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Компания Microsoft объявила о полном прекращении работы сервиса Skype в мае текущего года. Об этом сообщает издание XDA.  «Начиная с мая Skype больше не будет доступен», — передает XDA сообщение в последней предварительной версии Skype. Компания призвала пользователей продолжать звонить и общаться в Microsoft Teams.  Skype был запущен в 2003 году, а в 2011 году его приобрела корпорация Microsoft. Через несколько лет после этого Microsoft прекратила поддержку некоторых из своих коммуникационных продуктов, включая Windows Live Messenger. В 2015 году компания начала процесс интеграции Skype в операционную систему Windows 10.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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