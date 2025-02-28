Союз писателей проводил голосование, в котором победил Мединский
Союз писателей России самостоятельно с помощью голосования выбрал помощника президента и председателя Российского военно-исторического общества на пост нового главы объединения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Писатели голосовали самостоятельно. Каждый отдал своей голос, как считал нужным», — рассказал Песков журналистам в ходе конференц-колла. Он также поздравил Мединского с назначением.
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