В Кремле прокомментировали назначение Мединского

Песков: Союз писателей выбрал Мединского с помощью голосования
© Служба новостей «URA.RU»
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Союз писателей проводил голосование, в котором победил Мединский
Союз писателей проводил голосование, в котором победил Мединский Фото:

Союз писателей России самостоятельно с помощью голосования выбрал помощника президента и председателя Российского военно-исторического общества на пост нового главы объединения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Писатели голосовали самостоятельно. Каждый отдал своей голос, как считал нужным», — рассказал Песков журналистам в ходе конференц-колла. Он также поздравил Мединского с назначением. 

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Союз писателей России самостоятельно с помощью голосования выбрал помощника президента и председателя Российского военно-исторического общества на пост нового главы объединения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Писатели голосовали самостоятельно. Каждый отдал своей голос, как считал нужным», — рассказал Песков журналистам в ходе конференц-колла. Он также поздравил Мединского с назначением. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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