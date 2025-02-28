С начала года из РФ депортировали 600 иностранцев

С начала 2025 года сотрудники полиции депортировали из страны 607 иностранных граждан. Статистикой поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«С начала года сотрудники МВД России провели более 18 тысяч мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства. В отношении 607 иностранных граждан принято решение о депортации», — сообщает специалист в telegram-канале.
В рамках контроля за миграцией на территории страны более 2,5 тысячам иностранцев сократили время пребывания в России. Из них 477 человек не прошли регистрацию и медобследования.
Ранее в сотрудники полиции из Челябинска депортировали из страны 476 иностранных граждан. При этом повторный въезд в страну был закрыт для 33 из них.
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