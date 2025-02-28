В Челябинске в карете скорой помощи от сердечной недостаточности умер 66-летний мужчина, который въехал в дерево и столкнулся с автомобилем Geely Cool Ray. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
«Водитель автомобиля Suzuki SX4 не справился с управлением, сначала наехал на дерево, потом столкнулся с автомобилем Geely Cool Ray. В результате ДТП водитель автомобиля Suzuki SX4 скончался в карете скорой помощи (предварительно от сердечной недостаточности)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Авария произошла 28 февраля в 10:30 часов около дома №13 по улице 50 лет ВЛКСМ.
Пассажирка машины доставлена в больницу. 41-летняя водитель второго автомобиля также получила травмы.
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