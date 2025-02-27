27 февраля 2025

«Орут на детей»: жители ЯНАО недовольны школьной охраной

Жители Салехарда и Надыма раскритиковали местные ЧОП
© Служба новостей «URA.RU»
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Охрана в колледже и школе не устроила ямальцев
Охрана в колледже и школе не устроила ямальцев Фото:

Жители Надыма (ЯНАО) и Салехарда (ЯНАО) жалуются на охранников в муниципальных образовательных учреждениях. Как стало известно URA.RU из сообщений в соцсетях, сотрудники охраны в надымской школе №2 орут на детей и относятся к ним, будто те преступники. А в Ямальском многопрофильном колледже, напротив, охрана, по мнению сотрудников, слишком невнимательная.

«Почему во второй школе работают такие грубые охранники? Матом орут на детей, дергают на себя (хотя ребенок и сам в силах подойти к ней). К первоклашками отношение, как к преступникам, что может семилетний ребенок принести опасного? Дети стоят по полчаса в очереди, и с ними обращаются, как со скотом», — написали в группе «Злой и добрый надымчанин» в VK.

Администрация надымской школы ответила в комментариях, что провела разъяснительную работу с охранниками. Тем временем жалоба на ЧОП появилась в группе «Подслушано в Салехарде»: анонимный автор, который представился сотрудником Ямальского многопрофильного колледжа (ЯМК) сообщил, что охранники в учреждении якобы не проводят инструктаж и обходы.

«В камеры вообще не смотрят, только в телефон. Пройти может кто угодно — даже глаза не поднимают. Ночью ждут 11-12 часов, чтобы пойти спать. Если не получается, то психуют. К работникам проявляют агрессию, если сделаешь замечание», — написали в VK. Автор поста отметил, что проблемы с охраной в ЯМК появились давно.

В комментариях салехардцы сообщили, что частные охранные предприятия набирают некомпетентных сотрудников, так как им платят копейки. В ООО ЧОО «Гарант» Надыма сотрудник сообщил корреспонденту URA.RU, что охранники получают от 60 тысяч рублей и выше.

Корреспондент агентства также сделал запрос в департамент образования округа. На момент публикации вопрос уточняют. Ранее URA.RU писало, что в столовой школы №4 в Салехарде якобы мясо воруют килограммами — об этом сообщили родители детей, которые уличили поварих в краже.

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Жители Надыма (ЯНАО) и Салехарда (ЯНАО) жалуются на охранников в муниципальных образовательных учреждениях. Как стало известно URA.RU из сообщений в соцсетях, сотрудники охраны в надымской школе №2 орут на детей и относятся к ним, будто те преступники. А в Ямальском многопрофильном колледже, напротив, охрана, по мнению сотрудников, слишком невнимательная. «Почему во второй школе работают такие грубые охранники? Матом орут на детей, дергают на себя (хотя ребенок и сам в силах подойти к ней). К первоклашками отношение, как к преступникам, что может семилетний ребенок принести опасного? Дети стоят по полчаса в очереди, и с ними обращаются, как со скотом», — написали в группе «Злой и добрый надымчанин» в VK. Администрация надымской школы ответила в комментариях, что провела разъяснительную работу с охранниками. Тем временем жалоба на ЧОП появилась в группе «Подслушано в Салехарде»: анонимный автор, который представился сотрудником Ямальского многопрофильного колледжа (ЯМК) сообщил, что охранники в учреждении якобы не проводят инструктаж и обходы. «В камеры вообще не смотрят, только в телефон. Пройти может кто угодно — даже глаза не поднимают. Ночью ждут 11-12 часов, чтобы пойти спать. Если не получается, то психуют. К работникам проявляют агрессию, если сделаешь замечание», — написали в VK. Автор поста отметил, что проблемы с охраной в ЯМК появились давно. В комментариях салехардцы сообщили, что частные охранные предприятия набирают некомпетентных сотрудников, так как им платят копейки. В ООО ЧОО «Гарант» Надыма сотрудник сообщил корреспонденту URA.RU, что охранники получают от 60 тысяч рублей и выше. Корреспондент агентства также сделал запрос в департамент образования округа. На момент публикации вопрос уточняют. Ранее URA.RU писало, что в столовой школы №4 в Салехарде якобы мясо воруют килограммами — об этом сообщили родители детей, которые уличили поварих в краже.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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