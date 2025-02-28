ФСБ задержала екатеринбургского бизнесмена, укравшего грант у госфонда

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Пресс-подход на церемонии закрытия Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек». Екатеринбург , чиновник, портфель, бизнесмен
Предпринимателя подозревают в хищении трех миллионов рублей Фото:

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали бизнесмена Артема Р. по подозрению в хищении бюджетного гранта у научного фонда. Подробности истории URA.RU рассказал источник.

По его словам, между ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» и ныне ликвидированной фирмой Артема был заключен договор на проведение научно-исследовательских и опытно-конструктивных работ. За услуги предприниматель попросил три миллиона рублей.

«Артем не выполнил их и сдал фиктивные отчетные документы. А все деньги перевел на счета аффилированных юрфирм. И в последующем обналичил», — сообщил инсайдер.

Бизнесмен сознался в преступлении. У него дома провели обыски. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество группой лиц». Артем находится под подпиской о невыезде.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу регионального УФСБ. В ведомстве сведения не подтвердили, но и не опровергли.

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В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали бизнесмена Артема Р. по подозрению в хищении бюджетного гранта у научного фонда. Подробности истории URA.RU рассказал источник. По его словам, между ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» и ныне ликвидированной фирмой Артема был заключен договор на проведение научно-исследовательских и опытно-конструктивных работ. За услуги предприниматель попросил три миллиона рублей. «Артем не выполнил их и сдал фиктивные отчетные документы. А все деньги перевел на счета аффилированных юрфирм. И в последующем обналичил», — сообщил инсайдер. Бизнесмен сознался в преступлении. У него дома провели обыски. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество группой лиц». Артем находится под подпиской о невыезде. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу регионального УФСБ. В ведомстве сведения не подтвердили, но и не опровергли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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