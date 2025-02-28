ФСБ задержала екатеринбургского бизнесмена, укравшего грант у госфонда

Предпринимателя подозревают в хищении трех миллионов рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали бизнесмена Артема Р. по подозрению в хищении бюджетного гранта у научного фонда. Подробности истории URA.RU рассказал источник.

По его словам, между ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» и ныне ликвидированной фирмой Артема был заключен договор на проведение научно-исследовательских и опытно-конструктивных работ. За услуги предприниматель попросил три миллиона рублей.

«Артем не выполнил их и сдал фиктивные отчетные документы. А все деньги перевел на счета аффилированных юрфирм. И в последующем обналичил», — сообщил инсайдер.

Бизнесмен сознался в преступлении. У него дома провели обыски. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество группой лиц». Артем находится под подпиской о невыезде.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу регионального УФСБ. В ведомстве сведения не подтвердили, но и не опровергли.