Губернатор Куйвашев раздаст путинские награды достойным свердловчанам

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Награды от президента традиционно вручает глава региона
Награды от президента традиционно вручает глава региона Фото:

В резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева в начале марта ожидается награждение деятелей, отмеченных президентом РФ Владимиром Путиным. О готовящейся церемонии URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Предварительно, она пройдет 6 марта», — поделился он. В департаменте информполитики (ДИП) официально не подтвердили, но и не опровергли информацию.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени передадут директору ДИПа Юлии Хусаиновой, главе департамента внутренней политики Наталье Гурченок и заместителю гендиректора компании «Сима-Ленд» Анастасии Лукичевой. Их фамилии есть в соответствующем указе Путина от 17 октября 2024-го.

И тем же документом за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орденом «Родительская слава» глава государства наградил Алексея и Надежду Левченко, Сергея и Ольгу Шабалиных. Будут ли они на церемонии 6 марта (если она состоится), пока неясно.

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В резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева в начале марта ожидается награждение деятелей, отмеченных президентом РФ Владимиром Путиным. О готовящейся церемонии URA.RU рассказал осведомленный источник. «Предварительно, она пройдет 6 марта», — поделился он. В департаменте информполитики (ДИП) официально не подтвердили, но и не опровергли информацию. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени передадут директору ДИПа Юлии Хусаиновой, главе департамента внутренней политики Наталье Гурченок и заместителю гендиректора компании «Сима-Ленд» Анастасии Лукичевой. Их фамилии есть в соответствующем указе Путина от 17 октября 2024-го. И тем же документом за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орденом «Родительская слава» глава государства наградил Алексея и Надежду Левченко, Сергея и Ольгу Шабалиных. Будут ли они на церемонии 6 марта (если она состоится), пока неясно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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