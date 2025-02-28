Губернатор Куйвашев раздаст путинские награды достойным свердловчанам

В резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева в начале марта ожидается награждение деятелей, отмеченных президентом РФ Владимиром Путиным. О готовящейся церемонии URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Предварительно, она пройдет 6 марта», — поделился он. В департаменте информполитики (ДИП) официально не подтвердили, но и не опровергли информацию.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени передадут директору ДИПа Юлии Хусаиновой, главе департамента внутренней политики Наталье Гурченок и заместителю гендиректора компании «Сима-Ленд» Анастасии Лукичевой. Их фамилии есть в соответствующем указе Путина от 17 октября 2024-го.
И тем же документом за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орденом «Родительская слава» глава государства наградил Алексея и Надежду Левченко, Сергея и Ольгу Шабалиных. Будут ли они на церемонии 6 марта (если она состоится), пока неясно.
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