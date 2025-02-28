О чем США и Россия договорились в Стамбуле

В Стамбуле прошли российско-американские переговоры, на которых представители МИД России и Госдепартамента США обсудили нормализацию работы дипмиссий, вопросы дипсобственности и шаги по улучшению отношений. Переговоры признаны содержательными, а диалог будет продолжен. О чем именно говорили представители стран — в материале URA.RU.
Обеспечение работы дипмиссий
Россия и США договорились о совместных мерах для финансирования своих дипломатических представительств. «На встрече были согласованы шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе», — заявили в МИД РФ.
Преодоление старых проблем
Стороны провели обсуждение подходов к устранению «раздражителей», которые были унаследованы от предыдущих администраций США. В соответствии с поручением глав внешнеполитических ведомств, был проведен предметный анализ и обсуждение различных путей, позволяющих преодолеть те проблемы и сложности, которые остались от предшественников. В министерстве подчеркнули, что данный процесс является важным этапом в стремлении к улучшению двусторонних отношений и поиску конструктивных решений в текущей международной повестке.
Предложение о прямом авиасообщении
Российская делегация выступила с инициативой к США о возможности восстановления прямых рейсов между двумя странами, подчеркивая важность такого шага для улучшения взаимосвязей и взаимодействия. Ведомство уточнило, что предложение включает обсуждение различных аспектов, которые могут способствовать возобновлению.
Вопросы дипломатической собственности
Россия подняла тему возвращения шести объектов недвижимости, изъятых США в 2016–2018 годах. «Затрагивались вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне незаконно изъятых объектов», — сообщили в МИД.
Обе стороны подчеркнули значимость достижения конкретных и практических результатов, которые могут способствовать улучшению двусторонних отношений. В МИД РФ особо акцентировали внимание на необходимости реализации таких инициатив, которые способны создать благоприятные условия для оздоровления и нормализации отношений между странами.
Продолжение диалога
Также в МИД подвели окончательные итоги встречи в Стамбуле. «Дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе. Условлено продолжать диалог по данному каналу», — заключили в министерстве.
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