МЧС спасло всех рыбаков с отколовшейся льдины на Сахалине

МЧС России успешно завершило операцию по спасению рыбаков с льдины у берегов Сахалина, всего было спасено 374 человека. Об этом сообщили представители ведомства.
«Спасательная операция на Сахалине завершена», — говорится в сообщении МЧС в telegram-канале. Из Охотского моря успешно эвакуированы 374 рыбака. Все они были доставлены на берег в полной безопасности. Сообщений о пострадавших не поступало.
Ранее представители МЧС сообщили о блокировке примерно 200 человек на отколовшейся льдине в Охотском море. В рамках операции было задействовано шесть единиц техники и 11 сотрудников МЧС.
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