МЧС спасло всех рыбаков с отколовшейся льдины на Сахалине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МЧС завершили операцию по спасению моряков в Охотском море
МЧС завершили операцию по спасению моряков в Охотском море Фото:

МЧС России успешно завершило операцию по спасению рыбаков с льдины у берегов Сахалина, всего было спасено 374 человека. Об этом сообщили представители ведомства.

«Спасательная операция на Сахалине завершена», — говорится в сообщении МЧС в telegram-канале. Из Охотского моря успешно эвакуированы 374 рыбака. Все они были доставлены на берег в полной безопасности. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее представители МЧС сообщили о  блокировке примерно 200 человек на отколовшейся льдине в Охотском море. В рамках операции было задействовано шесть единиц техники и 11 сотрудников МЧС. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МЧС России успешно завершило операцию по спасению рыбаков с льдины у берегов Сахалина, всего было спасено 374 человека. Об этом сообщили представители ведомства. «Спасательная операция на Сахалине завершена», — говорится в сообщении МЧС в telegram-канале. Из Охотского моря успешно эвакуированы 374 рыбака. Все они были доставлены на берег в полной безопасности. Сообщений о пострадавших не поступало. Ранее представители МЧС сообщили о  блокировке примерно 200 человек на отколовшейся льдине в Охотском море. В рамках операции было задействовано шесть единиц техники и 11 сотрудников МЧС. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...