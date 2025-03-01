Стриптизеров-мужчин разбирают перед 8 Марта в Екатеринбурге

02 марта 2025 в 08:25 Размер текста - 17 +

Танцоры обычно выходят к публике на пять минут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В преддверии Международного женского дня екатеринбуржцы начали массово заказывать мужской стриптиз. Найти свободное окошко в расписании танцоров становится все труднее. Об этом URA.RU рассказали представители отрасли. «Сейчас уже все забронировано, осталось только одно свободное окно в сам праздник. Пятиминутный танец с выездом на дом будет стоить семь тысяч рублей», — говорят сотрудники одного городского шоу. Если же заказчик хочет, чтобы танцор подошел к девушкам и вручил им розы, это обойдется на пять тысяч дороже. На фоне ажиотажа и большой нагрузки тариф может быть и выше. Артист Горячий Olegas поделился, что заказы к 8 Марта есть стабильно, но их количество уменьшилось по сравнению с 2020—2021 годами. «Раньше было больше запросов из офисов и ночных клубов. Сейчас спрос упал в 1,5 раза. Люди стали более прижимистыми», — поделился танцор. При этом на фоне роста зарплат россиян стоимость услуг артистов тоже выросла — примерно в полтора раза. Сейчас стриптиз-шоу с одним или двумя артистами может обходиться от восьми до 15 тысяч рублей — это за пять-шесть минут. Профессионалы говорят, что пользуется популярностью интерактив — когда одна из гостей участвует в танце, а остальные наблюдают. Для каждого номера сводят музыку из двух и более музыкальных композиций, чтобы создать впечатление, что танец длится до десяти минут. Также исполнители говорят, что пользуются спросом не только в Свердловской области, но и за пределами региона. Они готовы выезжать в любую точку страны, особенно их любят в Курганской области, где нет местных стриптизеров. Один из танцоров рассказал, что приезжим артистам приходится самостоятельно оплачивать аренду квартиры. Кроме традиционных нарядов полицейских и ковбоев, есть вариант одеть артиста в костюм курьера «Яндекса». В этом случае под плащом будет классический костюм для танцев: брюки, жилетка, бабочка и головной убор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В преддверии Международного женского дня екатеринбуржцы начали массово заказывать мужской стриптиз. Найти свободное окошко в расписании танцоров становится все труднее. Об этом URA.RU рассказали представители отрасли. «Сейчас уже все забронировано, осталось только одно свободное окно в сам праздник. Пятиминутный танец с выездом на дом будет стоить семь тысяч рублей», — говорят сотрудники одного городского шоу. Если же заказчик хочет, чтобы танцор подошел к девушкам и вручил им розы, это обойдется на пять тысяч дороже. На фоне ажиотажа и большой нагрузки тариф может быть и выше. Артист Горячий Olegas поделился, что заказы к 8 Марта есть стабильно, но их количество уменьшилось по сравнению с 2020—2021 годами. «Раньше было больше запросов из офисов и ночных клубов. Сейчас спрос упал в 1,5 раза. Люди стали более прижимистыми», — поделился танцор. При этом на фоне роста зарплат россиян стоимость услуг артистов тоже выросла — примерно в полтора раза. Сейчас стриптиз-шоу с одним или двумя артистами может обходиться от восьми до 15 тысяч рублей — это за пять-шесть минут. Профессионалы говорят, что пользуется популярностью интерактив — когда одна из гостей участвует в танце, а остальные наблюдают. Для каждого номера сводят музыку из двух и более музыкальных композиций, чтобы создать впечатление, что танец длится до десяти минут. Также исполнители говорят, что пользуются спросом не только в Свердловской области, но и за пределами региона. Они готовы выезжать в любую точку страны, особенно их любят в Курганской области, где нет местных стриптизеров. Один из танцоров рассказал, что приезжим артистам приходится самостоятельно оплачивать аренду квартиры. Кроме традиционных нарядов полицейских и ковбоев, есть вариант одеть артиста в костюм курьера «Яндекса». В этом случае под плащом будет классический костюм для танцев: брюки, жилетка, бабочка и головной убор.