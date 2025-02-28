«Подкараулил и ударил»: екатеринбуржца обвинили в похищении дочери после концерта

На Урале семейная драма закончилась кражей ребенка

01 марта 2025 в 18:53 Размер текста - 17 +

Конфликт между родителями девочки тянется уже несколько лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Екатеринбурга Кира (попросила не называть ее фамилию) обвинила бывшего сожителя Руслана в похищении четырехлетней дочери. Все произошло в соседнем регионе в новогодние праздники, куда мама с дочкой приехали на концерт. URA.RU выслушало обе стороны конфликта. Руслан и Кира познакомились в 2018 году. Через два года у них родилась дочь. В период коронавируса у пары начался разлад. «Руслан стал нервным из-за проблем с деньгами. Срывался на меня. Пинал меня по животу, сломал мне руку. Я понимала, что буду уходить от него. За мной приехали родственники и забрали в Башкортостан. Руслан стал раз в месяц приезжать, чтобы повидаться с ребенком. Но в ноябре 2023-го он решил забрать дочь на несколько дней, а потом отказался отдавать. Сказал, что я якобы бью ее», — вспоминает Кира. Кира забрала ребенка с помощью судебных приставов Фото: Размик Закарян © URA.RU Началось судебное разбирательство, которое женщина выиграла. Суд постановил, что девочка должна жить с ней. Но Руслан не отдавал ребенка. «Тогда мы обратились к судебным приставам, чтобы изъять его. Они сработали молниеносно. Но не прошло и нескольких дней, как отец приезжает в Челябинск, выслеживает Киру и выкрадывает дочь», — рассказала адвокат Киры Елена Артемова. Это случилось 3 января. «Руслан шел против закона. Он пьяный подкараулил нас. Ударил мою сестру, меня оттолкнул. И забрал ребенка опять. Мы написали заявление в полицию. Но он отказывался отдавать дочку. В итоге через полтора месяца я просто сама забрала ее из садика. После этого он угрожал мне», — добавила Кира. По словам Артемовой, суд апелляционной инстанции тоже признал, что дочь должна жить с мамой. Сам мужчина описал ситуацию иначе. По его словам, в Башкортостан он отправил Киру с дочкой сам, чтобы ребенок не видел конфликтную обстановку дома. Им каждый месяц он отправлял по 20 тысяч рублей. И периодически ездил туда, чтобы повидаться с дочерью. «Однажды перед сном она пожаловалась мне, что я якобы ее не люблю. Я опешил. Оказалось, что это Кира ей вдолбила это в голову. Еще дочь заявила, что мама ее бьет. Я сначала не поверил, подумал, может, преувеличивает. Потом она сказала, что Кира ее била кулаком по голове», — заявил Руслан. Руслан уверяет, что любит дочь Фото: предоставлено Русланом По его словам, женщина ругала девочку за мелкие детские шалости: «Когда они приходили со спецназом забирать дочь, то было вот как. Наша дочь заболела, я ее сводил к врачам, купил лекарства. Нас отправили на больничный. Кира сказала, что придет в 10 утра. И это был первый случай, когда она пришла к дочери утром, а не в обед или еще позже. Я открыл дверь, пошел за дочкой, оборачиваясь и вижу силовиков. А Кира просто схватила девочку, не обутую, хотя она болела, и побежала. Ее потом пристав попросил вернуться за обувью». Когда дочь жила с мамой, у нее, по словам Руслана, якобы были синяки и ссадины. В таком виде ее видели воспитатели в детском саду. Он опроверг сведения о похищении дочери в Челябинске. По его словам, он заранее договорился с Кирой, что они встретятся там: «Никого я там не бил. Мы договорились, я приехал и спокойно забрал». Руслан намерен продолжить воевать в суде и добиться, чтобы дочь жила с ним. «Она — самое дорогое, что у меня есть. И издеваться над ней я не позволю никому. Если ее матери нравится жить в деревне, то пусть живет. Дочь тут причем», — заключил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Екатеринбурга Кира (попросила не называть ее фамилию) обвинила бывшего сожителя Руслана в похищении четырехлетней дочери. Все произошло в соседнем регионе в новогодние праздники, куда мама с дочкой приехали на концерт. URA.RU выслушало обе стороны конфликта. Руслан и Кира познакомились в 2018 году. Через два года у них родилась дочь. В период коронавируса у пары начался разлад. «Руслан стал нервным из-за проблем с деньгами. Срывался на меня. Пинал меня по животу, сломал мне руку. Я понимала, что буду уходить от него. За мной приехали родственники и забрали в Башкортостан. Руслан стал раз в месяц приезжать, чтобы повидаться с ребенком. Но в ноябре 2023-го он решил забрать дочь на несколько дней, а потом отказался отдавать. Сказал, что я якобы бью ее», — вспоминает Кира. Началось судебное разбирательство, которое женщина выиграла. Суд постановил, что девочка должна жить с ней. Но Руслан не отдавал ребенка. «Тогда мы обратились к судебным приставам, чтобы изъять его. Они сработали молниеносно. Но не прошло и нескольких дней, как отец приезжает в Челябинск, выслеживает Киру и выкрадывает дочь», — рассказала адвокат Киры Елена Артемова. Это случилось 3 января. «Руслан шел против закона. Он пьяный подкараулил нас. Ударил мою сестру, меня оттолкнул. И забрал ребенка опять. Мы написали заявление в полицию. Но он отказывался отдавать дочку. В итоге через полтора месяца я просто сама забрала ее из садика. После этого он угрожал мне», — добавила Кира. По словам Артемовой, суд апелляционной инстанции тоже признал, что дочь должна жить с мамой. Сам мужчина описал ситуацию иначе. По его словам, в Башкортостан он отправил Киру с дочкой сам, чтобы ребенок не видел конфликтную обстановку дома. Им каждый месяц он отправлял по 20 тысяч рублей. И периодически ездил туда, чтобы повидаться с дочерью. «Однажды перед сном она пожаловалась мне, что я якобы ее не люблю. Я опешил. Оказалось, что это Кира ей вдолбила это в голову. Еще дочь заявила, что мама ее бьет. Я сначала не поверил, подумал, может, преувеличивает. Потом она сказала, что Кира ее била кулаком по голове», — заявил Руслан. По его словам, женщина ругала девочку за мелкие детские шалости: «Когда они приходили со спецназом забирать дочь, то было вот как. Наша дочь заболела, я ее сводил к врачам, купил лекарства. Нас отправили на больничный. Кира сказала, что придет в 10 утра. И это был первый случай, когда она пришла к дочери утром, а не в обед или еще позже. Я открыл дверь, пошел за дочкой, оборачиваясь и вижу силовиков. А Кира просто схватила девочку, не обутую, хотя она болела, и побежала. Ее потом пристав попросил вернуться за обувью». Когда дочь жила с мамой, у нее, по словам Руслана, якобы были синяки и ссадины. В таком виде ее видели воспитатели в детском саду. Он опроверг сведения о похищении дочери в Челябинске. По его словам, он заранее договорился с Кирой, что они встретятся там: «Никого я там не бил. Мы договорились, я приехал и спокойно забрал». Руслан намерен продолжить воевать в суде и добиться, чтобы дочь жила с ним. «Она — самое дорогое, что у меня есть. И издеваться над ней я не позволю никому. Если ее матери нравится жить в деревне, то пусть живет. Дочь тут причем», — заключил он.