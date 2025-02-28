В Челябинске юристам по трудовому праву готовы платить 190 тысяч рублей в месяц

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Высокий уровень дохода предоставляют кандидатам с опытом судебной практики по трудовым спорам
Высокий уровень дохода предоставляют кандидатам с опытом судебной практики по трудовым спорам Фото:

В Челябинске максимальный заработок, который готовы платить юристу по трудовому праву, достигает 190 тысяч рублей в месяц за полный рабочий день. Об этом сообщили в пресс-службе SuperJob.

«В Челябинске юрист по трудовому праву может зарабатывать до 190 000 рублей в месяц. Высокий уровень дохода чаще предоставляют кандидатам с опытом судебной практики по трудовым спорам, правового сопровождения крупных HR-проектов и стажем работы от 3 лет», — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, зарплату от 50 до 65 тысяч рублей готовы платить специалисту с высшим юридическим образованием, отличным знанием трудового и гражданского права, арбитражных и гражданских процессов. Сотрудник должен знать законодательство в области защиты персональных данных.

На зарплату от 75 до 130 тысяч рублей в Челябинске может претендовать кандидат с опытом судебной практики по трудовым спорам, опытом работы в финансовых, консалтинговых, страховых компаниях, банках, стажем работы юристом по трудовому праву от трех лет.

На самую высокую зарплату в размере от 130 до 190 тысяч рублей, может рассчитывать специалист со знанием английского языка на разговорном или свободном уровне, опытом правового сопровождения крупных HR-проектов, стажем работы юристом по трудовому праву от пяти лет. Возможным пожеланием работодателя может быть знание норм международного права.сео: Заработная плата юристов в Челябинске — до 190 тысяч рублей

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В Челябинске максимальный заработок, который готовы платить юристу по трудовому праву, достигает 190 тысяч рублей в месяц за полный рабочий день. Об этом сообщили в пресс-службе SuperJob. «В Челябинске юрист по трудовому праву может зарабатывать до 190 000 рублей в месяц. Высокий уровень дохода чаще предоставляют кандидатам с опытом судебной практики по трудовым спорам, правового сопровождения крупных HR-проектов и стажем работы от 3 лет», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, зарплату от 50 до 65 тысяч рублей готовы платить специалисту с высшим юридическим образованием, отличным знанием трудового и гражданского права, арбитражных и гражданских процессов. Сотрудник должен знать законодательство в области защиты персональных данных. На зарплату от 75 до 130 тысяч рублей в Челябинске может претендовать кандидат с опытом судебной практики по трудовым спорам, опытом работы в финансовых, консалтинговых, страховых компаниях, банках, стажем работы юристом по трудовому праву от трех лет. На самую высокую зарплату в размере от 130 до 190 тысяч рублей, может рассчитывать специалист со знанием английского языка на разговорном или свободном уровне, опытом правового сопровождения крупных HR-проектов, стажем работы юристом по трудовому праву от пяти лет. Возможным пожеланием работодателя может быть знание норм международного права.сео: Заработная плата юристов в Челябинске — до 190 тысяч рублей
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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