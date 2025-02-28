В Челябинске юристам по трудовому праву готовы платить 190 тысяч рублей в месяц

В Челябинске максимальный заработок, который готовы платить юристу по трудовому праву, достигает 190 тысяч рублей в месяц за полный рабочий день. Об этом сообщили в пресс-службе SuperJob.
«В Челябинске юрист по трудовому праву может зарабатывать до 190 000 рублей в месяц. Высокий уровень дохода чаще предоставляют кандидатам с опытом судебной практики по трудовым спорам, правового сопровождения крупных HR-проектов и стажем работы от 3 лет», — сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, зарплату от 50 до 65 тысяч рублей готовы платить специалисту с высшим юридическим образованием, отличным знанием трудового и гражданского права, арбитражных и гражданских процессов. Сотрудник должен знать законодательство в области защиты персональных данных.
На зарплату от 75 до 130 тысяч рублей в Челябинске может претендовать кандидат с опытом судебной практики по трудовым спорам, опытом работы в финансовых, консалтинговых, страховых компаниях, банках, стажем работы юристом по трудовому праву от трех лет.
На самую высокую зарплату в размере от 130 до 190 тысяч рублей, может рассчитывать специалист со знанием английского языка на разговорном или свободном уровне, опытом правового сопровождения крупных HR-проектов, стажем работы юристом по трудовому праву от пяти лет. Возможным пожеланием работодателя может быть знание норм международного права.сео: Заработная плата юристов в Челябинске — до 190 тысяч рублей
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