Челябинский суд арестовал топ-менеджера «Макфы» Паршина. Видео

28 февраля 2025 в 18:45 Размер текста - 17 +

Владлена Паршина задержали 27 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело топ-менеджеров национализированной «Макфы» Тракторозаводский райсуд Челябинска отправил под арест директора по закупкам и снабжению холдинга «Макфа» Владлена Паршина. Об этом из зала суда сообщает корреспондент URA.RU. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Паршина меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, то есть до 27 апреля», — огласил решение судья. На аресте настаивала сторона обвинения. Защита настаивала на домашнем аресте, ссылаясь на награды и невозможность скрыться, поскольку загранпаспорт Паршина находится в следственном комитете. В судебном заседании свою вину Паршин не признал. Паршин вместе с начальником службы закупа зерна «Макфы» Иваном Тофаном был задержан 27 февраля на территории предприятия сотрудниками ФСБ. Паршин и Тофан подозреваются в покушении на получение взятки на сумму 16 млн рублей при закупках зерна. Деньги они намеревались получить от представителя коммерческой организации за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. Их задержали после передачи первой части взятки в размере более 1 млн рублей посреднику из числа менеджеров «Макфы». Посредником в передаче взятки выступил еще один сотрудник предприятия — Дмитрий Шепеля. Паршин — бывший сотрудник правоохранительных органов. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. Ранее суд отправил в СИЗО Тофана. В пресс-службе «Макфы» URA.RU сообщили, что в холдинге оказывают содействие следствию. Сейчас все активы «Макфы» принадлежат государству — холдинг национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тракторозаводский райсуд Челябинска отправил под арест директора по закупкам и снабжению холдинга «Макфа» Владлена Паршина. Об этом из зала суда сообщает корреспондент URA.RU. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Паршина меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, то есть до 27 апреля», — огласил решение судья. На аресте настаивала сторона обвинения. Защита настаивала на домашнем аресте, ссылаясь на награды и невозможность скрыться, поскольку загранпаспорт Паршина находится в следственном комитете. В судебном заседании свою вину Паршин не признал. Паршин вместе с начальником службы закупа зерна «Макфы» Иваном Тофаном был задержан 27 февраля на территории предприятия сотрудниками ФСБ. Паршин и Тофан подозреваются в покушении на получение взятки на сумму 16 млн рублей при закупках зерна. Деньги они намеревались получить от представителя коммерческой организации за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. Их задержали после передачи первой части взятки в размере более 1 млн рублей посреднику из числа менеджеров «Макфы». Посредником в передаче взятки выступил еще один сотрудник предприятия — Дмитрий Шепеля. Паршин — бывший сотрудник правоохранительных органов. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. Ранее суд отправил в СИЗО Тофана. В пресс-службе «Макфы» URA.RU сообщили, что в холдинге оказывают содействие следствию. Сейчас все активы «Макфы» принадлежат государству — холдинг национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ.