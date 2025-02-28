«Ты на фото»: курганцы теряют десятки тысяч рублей после клика на сообщения мошенников

Курганец лишился 28 тысяч рублей после клика на ссылку в мессенджере
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники используют новую схему обмана курганцев
Мошенники используют новую схему обмана курганцев Фото:

В Кургане полиция расследует случаи мошенничества, когда жертвы лишаются денег из-за вредоносных ссылок в мессенджерах. Мошенники присылают сообщения с вопросом «Ты на фото?» и заманивают пользователей перейти по ссылке. За последние дни в полицию обратились несколько горожан, пострадавших по этой схеме.

«Мужчине в мессенджере пришло сообщение с аккаунта его коллеги: „Ты на фото?“ с прикрепленным файлом. После нажатия на ссылку телефон загрузил неизвестный сайт, а утром потерпевший обнаружил, что его аккаунт взломан. С его банковского счета мошенники списали 28 тысяч рублей, а еще 20 тысяч они попытались перевести, но банк заблокировал операцию», — сообщили в telegram-канале полиции.

Стражи порядка предупреждают курганцев: если вам приходит подобное сообщение даже от знакомого номера, не открывайте файл и не переходите по ссылке. Это может дать мошенникам доступ к вашему устройству и банковским данным.

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В Кургане полиция расследует случаи мошенничества, когда жертвы лишаются денег из-за вредоносных ссылок в мессенджерах. Мошенники присылают сообщения с вопросом «Ты на фото?» и заманивают пользователей перейти по ссылке. За последние дни в полицию обратились несколько горожан, пострадавших по этой схеме. «Мужчине в мессенджере пришло сообщение с аккаунта его коллеги: „Ты на фото?“ с прикрепленным файлом. После нажатия на ссылку телефон загрузил неизвестный сайт, а утром потерпевший обнаружил, что его аккаунт взломан. С его банковского счета мошенники списали 28 тысяч рублей, а еще 20 тысяч они попытались перевести, но банк заблокировал операцию», — сообщили в telegram-канале полиции. Стражи порядка предупреждают курганцев: если вам приходит подобное сообщение даже от знакомого номера, не открывайте файл и не переходите по ссылке. Это может дать мошенникам доступ к вашему устройству и банковским данным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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