Суд арестовал экс-зампреда правительства Рязанской области Никитина за взятку

Суд арестовал бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области Артема Никитина по обвинению в получении крупной взятки, сообщают журналисты. Экс-чиновник подозревается в коррупционной деятельности с финансовыми махинациями превышающими 17 миллионов рублей.
«Суд арестовал экс-зампреда правительства Рязанской области Никитина...» — пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. По данным следствия, Никитина обвиняется в получении крупной взятки.
Ранее бывший зампред правительства Рязанской области Артем Никитин был задержан. По данным Следственного комитета РФ по региону, сумма взятки превышает 17 миллионов рублей. Сообщается, что Никитин, который недавно подал в отставку из правительства, требовал от индивидуального предпринимателя взятку за содействие в заключении договоров с подведомственными ему организациями.
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