Зампред рязанского правительства задержан за взятки на 17 млн

Экс-зампред правительства Рязанской области Артем Никитин задержан по подозрению в получении взятки на сумму более 17 миллионов рублей, сообщили в СК РФ по региону. Никитина, который накануне уволился из правительства, обвиняют в том, что он потребовал взятку от индивидуального предпринимателя за помощь в заключении контрактов с курируемыми организациями.
«В общей сложности подозреваемый получил от предпринимателя взятку в размере более 17 миллионов рублей. В настоящее время фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия», — написали в telegram-канале СК по Рязанской области. Имя задержанного подтвердил источник РИА Новости.
Артем Никитин был назначен зампредом правительства Рязанской области в 2021 году. Он уволился по собственному желанию 26 февраля, как сообщается на сайте правительства региона.
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