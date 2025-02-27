Зампред рязанского правительства задержан за взятки на 17 млн

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В Рязанской области задержан недавно уволившийся зампред регионального правительства Фото:

Экс-зампред правительства Рязанской области Артем Никитин задержан по подозрению в получении взятки на сумму более 17 миллионов рублей, сообщили в СК РФ по региону. Никитина, который накануне уволился из правительства, обвиняют в том, что он потребовал взятку от индивидуального предпринимателя за помощь в заключении контрактов с курируемыми организациями.

«В общей сложности подозреваемый получил от предпринимателя взятку в размере более 17 миллионов рублей. В настоящее время фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия», — написали в telegram-канале СК по Рязанской области. Имя задержанного подтвердил источник РИА Новости.

Артем Никитин был назначен зампредом правительства Рязанской области в 2021 году. Он уволился по собственному желанию 26 февраля, как сообщается на сайте правительства региона.

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Экс-зампред правительства Рязанской области Артем Никитин задержан по подозрению в получении взятки на сумму более 17 миллионов рублей, сообщили в СК РФ по региону. Никитина, который накануне уволился из правительства, обвиняют в том, что он потребовал взятку от индивидуального предпринимателя за помощь в заключении контрактов с курируемыми организациями. «В общей сложности подозреваемый получил от предпринимателя взятку в размере более 17 миллионов рублей. В настоящее время фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия», — написали в telegram-канале СК по Рязанской области. Имя задержанного подтвердил источник РИА Новости. Артем Никитин был назначен зампредом правительства Рязанской области в 2021 году. Он уволился по собственному желанию 26 февраля, как сообщается на сайте правительства региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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