Зампред рязанского правительства задержан за взятки на 17 млн

27 февраля 2025 в 16:01 Размер текста - 17 +

В Рязанской области задержан недавно уволившийся зампред регионального правительства Фото: Илья Московец © URA.RU Экс-зампред правительства Рязанской области Артем Никитин задержан по подозрению в получении взятки на сумму более 17 миллионов рублей, сообщили в СК РФ по региону. Никитина, который накануне уволился из правительства, обвиняют в том, что он потребовал взятку от индивидуального предпринимателя за помощь в заключении контрактов с курируемыми организациями. «В общей сложности подозреваемый получил от предпринимателя взятку в размере более 17 миллионов рублей. В настоящее время фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия», — написали в telegram-канале СК по Рязанской области. Имя задержанного подтвердил источник РИА Новости. Артем Никитин был назначен зампредом правительства Рязанской области в 2021 году. Он уволился по собственному желанию 26 февраля, как сообщается на сайте правительства региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-зампред правительства Рязанской области Артем Никитин задержан по подозрению в получении взятки на сумму более 17 миллионов рублей, сообщили в СК РФ по региону. Никитина, который накануне уволился из правительства, обвиняют в том, что он потребовал взятку от индивидуального предпринимателя за помощь в заключении контрактов с курируемыми организациями. «В общей сложности подозреваемый получил от предпринимателя взятку в размере более 17 миллионов рублей. В настоящее время фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия», — написали в telegram-канале СК по Рязанской области. Имя задержанного подтвердил источник РИА Новости. Артем Никитин был назначен зампредом правительства Рязанской области в 2021 году. Он уволился по собственному желанию 26 февраля, как сообщается на сайте правительства региона.