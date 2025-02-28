ООН перестанет финансировать часть Украины из-за вмешательства США

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Гутерриш заявил, что ООН частично прекратило поддержку Украины
Гутерриш заявил, что ООН частично прекратило поддержку Украины Фото:
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ООН перестала финансировать часть регионов Украины из-за сокращения поддержки США. Об этом сообщил Генсек организации Антониу Гутерриш.

«ООН приостановила программы оказания финансовой помощи в ряде регионов Украины», — отметил Антониу Гутерриш, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что это связано с сокращением помощи со стороны США. 

Ранее стало известно, что Штаты уменьшили поддержку Запада. Замгенсека ООН Том Флетчер заявил, что это стало «ударом под дых».

После переговоров российско-американских делегаций в Эр-Рияде и угроз со стороны американского президента Дональда Трампа о введении пошлин в отношении союзников по НАТО, европейские партнеры США перестали рассматривать Вашингтон как надежного союзника. Об этом пишет MK.RU

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ООН перестала финансировать часть регионов Украины из-за сокращения поддержки США. Об этом сообщил Генсек организации Антониу Гутерриш. «ООН приостановила программы оказания финансовой помощи в ряде регионов Украины», — отметил Антониу Гутерриш, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что это связано с сокращением помощи со стороны США.  Ранее стало известно, что Штаты уменьшили поддержку Запада. Замгенсека ООН Том Флетчер заявил, что это стало «ударом под дых». После переговоров российско-американских делегаций в Эр-Рияде и угроз со стороны американского президента Дональда Трампа о введении пошлин в отношении союзников по НАТО, европейские партнеры США перестали рассматривать Вашингтон как надежного союзника. Об этом пишет MK.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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