ООН перестанет финансировать часть Украины из-за вмешательства США

ООН перестала финансировать часть регионов Украины из-за сокращения поддержки США. Об этом сообщил Генсек организации Антониу Гутерриш.
«ООН приостановила программы оказания финансовой помощи в ряде регионов Украины», — отметил Антониу Гутерриш, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что это связано с сокращением помощи со стороны США.
Ранее стало известно, что Штаты уменьшили поддержку Запада. Замгенсека ООН Том Флетчер заявил, что это стало «ударом под дых».
После переговоров российско-американских делегаций в Эр-Рияде и угроз со стороны американского президента Дональда Трампа о введении пошлин в отношении союзников по НАТО, европейские партнеры США перестали рассматривать Вашингтон как надежного союзника. Об этом пишет MK.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.