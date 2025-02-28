Трамп похвастался перед Зеленским контактом с Путиным

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Трамп сказал Зеленскому, что у него превосходные контакты с Путиным
Трамп сказал Зеленскому, что у него превосходные контакты с Путиным Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп похвастался контактами с главой РФ Владимиром Путиным и назвал их превосходными. Такое заявление американский глава сделал во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Трамп назвал свои контакты с Путиным превосходными...» — пишет РИА Новости. Американский глава также сообщил Зеленскому, что российско-американские делегации уже начали рассматривать условия возможного будущего соглашения по Украине.

Украинский лидеры Владимир Зеленский приехал в Белый дом для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. Лидеры обеих стран обменялись рукопожатиями. При этом 24 февраля Трамп не встретил французского главу Эммануэля Макрона, который прибыл в Штаты с официальным визитом.

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Президент США Дональд Трамп похвастался контактами с главой РФ Владимиром Путиным и назвал их превосходными. Такое заявление американский глава сделал во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме. «Трамп назвал свои контакты с Путиным превосходными...» — пишет РИА Новости. Американский глава также сообщил Зеленскому, что российско-американские делегации уже начали рассматривать условия возможного будущего соглашения по Украине. Украинский лидеры Владимир Зеленский приехал в Белый дом для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. Лидеры обеих стран обменялись рукопожатиями. При этом 24 февраля Трамп не встретил французского главу Эммануэля Макрона, который прибыл в Штаты с официальным визитом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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