Трамп похвастался перед Зеленским контактом с Путиным

Президент США Дональд Трамп похвастался контактами с главой РФ Владимиром Путиным и назвал их превосходными. Такое заявление американский глава сделал во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.
«Трамп назвал свои контакты с Путиным превосходными...» — пишет РИА Новости. Американский глава также сообщил Зеленскому, что российско-американские делегации уже начали рассматривать условия возможного будущего соглашения по Украине.
Украинский лидеры Владимир Зеленский приехал в Белый дом для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. Лидеры обеих стран обменялись рукопожатиями. При этом 24 февраля Трамп не встретил французского главу Эммануэля Макрона, который прибыл в Штаты с официальным визитом.
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