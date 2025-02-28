Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры двух стран пожали друг другу руки, сообщают иностранные издания.
«Владимир Зеленский только что прибыл в Белый дом и был встречен Дональдом Трампом. Лидеры двух стран пожимают друг другу руки у Западного крыла и позируют для фотографий перед прессой», — пишет SkyNews.
При этом ранее, 24 февраля, глава США Дональд Трамп не вышел встречать президента Франции Эммануэля Макрона, когда тот прилетел в Штаты с визитом. На записях, опубликованных американскими новостными каналами, видно, как водитель французского лидера неоднократно сигналил, пытаясь привлечь внимание главы США, однако тот так и не появился перед Макроном и собравшимися журналистами.
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