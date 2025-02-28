Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом

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Зеленский прилетел с США
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры двух стран пожали друг другу руки, сообщают иностранные издания.

«Владимир Зеленский только что прибыл в Белый дом и был встречен Дональдом Трампом. Лидеры двух стран пожимают друг другу руки у Западного крыла и позируют для фотографий перед прессой», — пишет SkyNews

При этом ранее, 24 февраля, глава США Дональд Трамп не вышел встречать президента Франции Эммануэля Макрона, когда тот прилетел в Штаты с визитом. На записях, опубликованных американскими новостными каналами, видно, как водитель французского лидера неоднократно сигналил, пытаясь привлечь внимание главы США, однако тот так и не появился перед Макроном и собравшимися журналистами.

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Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры двух стран пожали друг другу руки, сообщают иностранные издания. «Владимир Зеленский только что прибыл в Белый дом и был встречен Дональдом Трампом. Лидеры двух стран пожимают друг другу руки у Западного крыла и позируют для фотографий перед прессой», — пишет SkyNews.  При этом ранее, 24 февраля, глава США Дональд Трамп не вышел встречать президента Франции Эммануэля Макрона, когда тот прилетел в Штаты с визитом. На записях, опубликованных американскими новостными каналами, видно, как водитель французского лидера неоднократно сигналил, пытаясь привлечь внимание главы США, однако тот так и не появился перед Макроном и собравшимися журналистами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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