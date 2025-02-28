В Нижневартовске (ХМАО) вечером 28 февраля на улице Северной мужчина был сбит на пешеходном переходе. В соцсети очевидцы сообщили, что пешеход от удара отлетел на несколько метров, встал, но снова упал на дорогу.
«По улице Северная, напротив магазина „Клан“, сбили человека. После удара, мужчина отлетел на пару метров, попытался встать, сделал несколько шагов, но снова оказался на асфальте», — сообщает telegram-канал «Нижневартовск. Происшествия».
Пострадавшего увезла скорая помощь. На видео, размещенном в паблике, видно, что пешеход начал переходить дорогу и одна машина его пропустила, а следующее авто летело на скорости и наехало на пострадавшего.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ на момент публикации новости не поступил.
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