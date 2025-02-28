Пентагон прекратил все кибероперации против России

Министр обороны США Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США прекратить все наступательные кибероперации против России, сообщает профильное издание Record. Это решение не касается Агентства национальной безопасности (АНБ), которое продолжит свою разведывательную деятельность.
Источники издания подтверждают, что указание министра было немедленно передано командующему Киберкомандования генералу Тимоти Хо, который довел его до сведения руководства организации. Это решение рассматривается как часть усилий по нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой.
Также стало известно, что Киберкомандование США уже приступило к анализу последствий данного решения. Оценка рисков, составляемая командованием, позволит оценить потенциальные угрозы, которые могут возникнуть в результате прекращения наступательных операций.
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