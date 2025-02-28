Появилось видео ссоры Трампа и Зеленского в Белом доме

01 марта 2025 в 00:42 Размер текста - 17 +

Зеленский не готов к решению конфликта, заявил Трамп Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта Диалог между президентом США Дональдом Трампом и его коллегой с Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля состоялся на повышенных тонах. Встреча закончилась заявлением американского лидера о неготовности представителей Киева к мирному урегулированию. Соответствующее видео трансляции из Вашингтона появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как в ходе общения Трамп выразил мнение о слабой позиции Украины в конфликте с Россией и раскритиковал Зеленского за нежелание идти на уступки. Украинский лидер попытался возразить, отреагировав фразой: «Я могу сказать, мистер президент?». На что американский политик заявил, что тот «и так много сказал». На кадрах также видно, как Трамп указал на серьезные проблемы Украины, из-за которых она, по его мнению, должна пойти на компромиссы. Он также подчеркнул, что у Киева «нет никаких сильных карт на руках». Как сообщало URA.RU ранее, украинский посол схватилась за голову во время перепалки между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-конференция лидеров государств в Белом доме отменена. Встреча обернулась дипломатической катастрофой, посчитала британская газета Telegraph. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Диалог между президентом США Дональдом Трампом и его коллегой с Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля состоялся на повышенных тонах. Встреча закончилась заявлением американского лидера о неготовности представителей Киева к мирному урегулированию. Соответствующее видео трансляции из Вашингтона появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как в ходе общения Трамп выразил мнение о слабой позиции Украины в конфликте с Россией и раскритиковал Зеленского за нежелание идти на уступки. Украинский лидер попытался возразить, отреагировав фразой: «Я могу сказать, мистер президент?». На что американский политик заявил, что тот «и так много сказал». На кадрах также видно, как Трамп указал на серьезные проблемы Украины, из-за которых она, по его мнению, должна пойти на компромиссы. Он также подчеркнул, что у Киева «нет никаких сильных карт на руках». Как сообщало URA.RU ранее, украинский посол схватилась за голову во время перепалки между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-конференция лидеров государств в Белом доме отменена. Встреча обернулась дипломатической катастрофой, посчитала британская газета Telegraph.