28 февраля 2025

Глава дипломатии ЕС заявила об усилении военной помощи Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Кая Каллас планирует продолжить поддержку Украины
Кая Каллас планирует продолжить поддержку Украины Фото:
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Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении Европы усилить военную помощь Киеву на фоне продолжающихся боевых действий. Это заявление прозвучало сразу после обострения в отношениях между лидером Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

«Украина — это Европа! Мы поддерживаем Украину. Мы усилим нашу поддержку Украины», — написала Каллас в соцсети X.

Несмотря на заявленные планы, Каллас уже столкнулась с проблемами при попытке утвердить новую инициативу по наращиванию военной помощи на заседании глав МИД ЕС до 2025 года. Тогда ей не удалось достичь единогласия среди стран-членов.

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Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении Европы усилить военную помощь Киеву на фоне продолжающихся боевых действий. Это заявление прозвучало сразу после обострения в отношениях между лидером Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. «Украина — это Европа! Мы поддерживаем Украину. Мы усилим нашу поддержку Украины», — написала Каллас в соцсети X. Несмотря на заявленные планы, Каллас уже столкнулась с проблемами при попытке утвердить новую инициативу по наращиванию военной помощи на заседании глав МИД ЕС до 2025 года. Тогда ей не удалось достичь единогласия среди стран-членов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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