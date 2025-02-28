Глава дипломатии ЕС заявила об усилении военной помощи Украине

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении Европы усилить военную помощь Киеву на фоне продолжающихся боевых действий. Это заявление прозвучало сразу после обострения в отношениях между лидером Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.
«Украина — это Европа! Мы поддерживаем Украину. Мы усилим нашу поддержку Украины», — написала Каллас в соцсети X.
Несмотря на заявленные планы, Каллас уже столкнулась с проблемами при попытке утвердить новую инициативу по наращиванию военной помощи на заседании глав МИД ЕС до 2025 года. Тогда ей не удалось достичь единогласия среди стран-членов.
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