28 февраля 2025

WP: США думают прекратить всю военную помощь Киеву на фоне скандала

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Администрация Трампа думает прекратить поддержку ВСУ
Администрация Трампа думает прекратить поддержку ВСУ Фото:

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась о прекращении всех поставок военной помощи Киеву после перепалки с Зеленским. Об этом пишет The Washington Post.

«Украинский лидер приехал в Вашингтон, чтобы не дать Трампу отказаться от Киева в пользу Москвы. Однако был встречен резким гневом со стороны американского президента», — отмечает газета.

После проваленных переговоров отменили поддержку восстановления энергосистемы Украины. Кроме того, штат сотрудников, отвечающих за это восстановление, сократят.

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Администрация президента США Дональда Трампа задумалась о прекращении всех поставок военной помощи Киеву после перепалки с Зеленским. Об этом пишет The Washington Post. «Украинский лидер приехал в Вашингтон, чтобы не дать Трампу отказаться от Киева в пользу Москвы. Однако был встречен резким гневом со стороны американского президента», — отмечает газета. После проваленных переговоров отменили поддержку восстановления энергосистемы Украины. Кроме того, штат сотрудников, отвечающих за это восстановление, сократят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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