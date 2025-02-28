WP: США думают прекратить всю военную помощь Киеву на фоне скандала

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась о прекращении всех поставок военной помощи Киеву после перепалки с Зеленским. Об этом пишет The Washington Post.
«Украинский лидер приехал в Вашингтон, чтобы не дать Трампу отказаться от Киева в пользу Москвы. Однако был встречен резким гневом со стороны американского президента», — отмечает газета.
После проваленных переговоров отменили поддержку восстановления энергосистемы Украины. Кроме того, штат сотрудников, отвечающих за это восстановление, сократят.
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