Трамп: Зеленскому не понравится воевать с Россией без США

Украине не удастся одержать победу в военном конфликте с Россией без поддержки Вашингтона, заявил президент США Дональд Трамп. Также он призвал Киев рассмотреть возможность прекращения боевых действий. Глава Белого дома произнес речь после скандальной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Либо мы завершаем этот конфликт, либо оставляем Зеленского продолжать борьбу. Но если он выберет второй путь, ему это не понравится, потому что без нашей помощи победить невозможно», — отметил Трамп в разговоре с журналистами. Слова главы Белого дома передает телеканал Fox News.
Президент США также подчеркнул, что прекращение огня на Украине возможно «прямо сейчас», если Киев согласится на переговоры. «Перемирие может быть достигнуто немедленно. Если вы хотите завершить конфликт, подпишите соглашение. Это займет какое-то время, но я хочу, чтобы все закончилось как можно скорее. Я настаиваю на прекращении огня сейчас», — добавил он.
В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча американского лидера с Зеленским, которая закончилась скандалом. Трамп «вышвырнул» Зеленского после того, как почувствовал неуважение со стороны украинского лидера. В результате отменено подписание сделки по редкоземельным металлам между двумя странами.
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