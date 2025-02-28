Fox News: сделка между США и Украиной по редкоземельным ресурсам сорвана

Трамп попросил Зеленского уйти
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Сделка по поставкам украинских редкоземельных ресурсов в Соединенные Штаты сорвана из-за ссоры президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал Fox News.
«Белый дом подтвердил, что пресс-конференция отменена. Подписание сделки не состоится», — сообщили журналисты телеканала в прямом эфире.
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