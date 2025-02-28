28 февраля 2025

Fox News: сделка между США и Украиной по редкоземельным ресурсам сорвана

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Трамп попросил Зеленского уйти
Трамп попросил Зеленского уйти Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сделка по поставкам украинских редкоземельных ресурсов в Соединенные Штаты сорвана из-за ссоры президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Белый дом подтвердил, что пресс-конференция отменена. Подписание сделки не состоится», — сообщили журналисты телеканала в прямом эфире.

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Сделка по поставкам украинских редкоземельных ресурсов в Соединенные Штаты сорвана из-за ссоры президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал Fox News. «Белый дом подтвердил, что пресс-конференция отменена. Подписание сделки не состоится», — сообщили журналисты телеканала в прямом эфире.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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