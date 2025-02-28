Fox News: Трамп после ссоры лично потребовал Зеленского на выход

Трамп прогнал Зеленского после ссоры в овальном кабинете
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Президент США Дональд Трамп попросил украинского лидера Владимира Зеленского покинуть Белый дом после перепалки в Овальном кабинете перед журналистами. Об этом сообщает телеканал Fox News.
«Трамп после публичной перепалки в Белом доме попросил Зеленского уехать», — передает Fox News. Сообщается также, что сделка по полезным ископаемым, по всей видимости, была отменена.
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