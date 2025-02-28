28 февраля 2025

Fox News: Трамп после ссоры лично потребовал Зеленского на выход

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Трамп прогнал Зеленского после ссоры в овальном кабинете
Трамп прогнал Зеленского после ссоры в овальном кабинете Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп попросил украинского лидера Владимира Зеленского покинуть Белый дом после перепалки в Овальном кабинете перед журналистами. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Трамп после публичной перепалки в Белом доме попросил Зеленского уехать», — передает Fox News. Сообщается также, что сделка по полезным ископаемым, по всей видимости, была отменена.

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Президент США Дональд Трамп попросил украинского лидера Владимира Зеленского покинуть Белый дом после перепалки в Овальном кабинете перед журналистами. Об этом сообщает телеканал Fox News. «Трамп после публичной перепалки в Белом доме попросил Зеленского уехать», — передает Fox News. Сообщается также, что сделка по полезным ископаемым, по всей видимости, была отменена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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