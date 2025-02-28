28 февраля 2025

В Курганской области исполнилось 10 лет геоглифу «Лес Победы»

© Служба новостей «URA.RU»
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В честь победы над Германией высадили саженцы
В честь победы над Германией высадили саженцы Фото:

В Курганской области задумали высадить самый большой геоглиф (гигантская надпись из деревьев — прим URA.RU) в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он будет занимать площадь в 13 гектаров. Десять лет назад, весной 2015 года в Варгашинском округе появился геоглиф, посвященный 70-летию Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Вспоминаем, как реализовывался патриотический проект в регионе.

«В апреле 2015 года недалеко от рабочего поселка Варгаши школьники, учителя, ветераны войны и труда высадили несколько тысяч саженцев в рамках проекта „Лес Победы“. Большинство деревьев прижились и сейчас хорошо видны с высоты птичьего полета. Они образуют геоглиф в честь 70-летия Победы», — рассказала агентству местная жительница Ирина.

Ранее сообщалось, что длина геоглифа «Победа» в Варгашинском округе составила 200 метров, а ширина 40 метров. Всего энтузиастами было высажено пять тысяч сосенок.

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В Курганской области задумали высадить самый большой геоглиф (гигантская надпись из деревьев — прим URA.RU) в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он будет занимать площадь в 13 гектаров. Десять лет назад, весной 2015 года в Варгашинском округе появился геоглиф, посвященный 70-летию Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Вспоминаем, как реализовывался патриотический проект в регионе. «В апреле 2015 года недалеко от рабочего поселка Варгаши школьники, учителя, ветераны войны и труда высадили несколько тысяч саженцев в рамках проекта „Лес Победы“. Большинство деревьев прижились и сейчас хорошо видны с высоты птичьего полета. Они образуют геоглиф в честь 70-летия Победы», — рассказала агентству местная жительница Ирина. Ранее сообщалось, что длина геоглифа «Победа» в Варгашинском округе составила 200 метров, а ширина 40 метров. Всего энтузиастами было высажено пять тысяч сосенок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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