В Курганской области исполнилось 10 лет геоглифу «Лес Победы»

В Курганской области задумали высадить самый большой геоглиф (гигантская надпись из деревьев — прим URA.RU) в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он будет занимать площадь в 13 гектаров. Десять лет назад, весной 2015 года в Варгашинском округе появился геоглиф, посвященный 70-летию Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Вспоминаем, как реализовывался патриотический проект в регионе.
«В апреле 2015 года недалеко от рабочего поселка Варгаши школьники, учителя, ветераны войны и труда высадили несколько тысяч саженцев в рамках проекта „Лес Победы“. Большинство деревьев прижились и сейчас хорошо видны с высоты птичьего полета. Они образуют геоглиф в честь 70-летия Победы», — рассказала агентству местная жительница Ирина.
Ранее сообщалось, что длина геоглифа «Победа» в Варгашинском округе составила 200 метров, а ширина 40 метров. Всего энтузиастами было высажено пять тысяч сосенок.
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