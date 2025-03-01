Закон о самозапрете на кредиты и займы вступает в силу с 1 марта 2025 года

С 1 марта 2025 года в России начнет действовать новый закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на получение кредитов и займов, что направлено на защиту от мошенничества. Закон предусматривает возможность блокировки возможности банками и МФО заключать с гражданином договоры на выдачу потребительских кредитов или займов, за исключением ипотечных и автокредитов, а также образовательных кредитов с господдержкой.
«Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы вступает в силу с 1 марта 2025 года», — пишет «Прайм». Механизм самозапрета будет распространяться в том числе на кредитные карты, также под ограничение должны попасть сервисы рассрочки.
Для управления самозапретом необходимо будет подать заявление в квалифицированные бюро кредитных историй через МФЦ или портал «Госуслуги». Подача заявления возможна будет бесплатно и неограниченное количество раз. При этом для реализации механизма будет необходимо использование ИНН, что позволит точно идентифицировать заявителя.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.