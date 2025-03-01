Закон о самозапрете на кредиты и займы вступает в силу с 1 марта 2025 года

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Россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты
Россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты Фото:

С 1 марта 2025 года в России начнет действовать новый закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на получение кредитов и займов, что направлено на защиту от мошенничества. Закон предусматривает возможность блокировки возможности банками и МФО заключать с гражданином договоры на выдачу потребительских кредитов или займов, за исключением ипотечных и автокредитов, а также образовательных кредитов с господдержкой.

«Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы вступает в силу с 1 марта 2025 года», — пишет «Прайм». Механизм самозапрета будет распространяться в том числе на кредитные карты, также под ограничение должны попасть сервисы рассрочки.

Для управления самозапретом необходимо будет подать заявление в квалифицированные бюро кредитных историй через МФЦ или портал «Госуслуги». Подача заявления возможна будет бесплатно и неограниченное количество раз. При этом для реализации механизма будет необходимо использование ИНН, что позволит точно идентифицировать заявителя.

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С 1 марта 2025 года в России начнет действовать новый закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на получение кредитов и займов, что направлено на защиту от мошенничества. Закон предусматривает возможность блокировки возможности банками и МФО заключать с гражданином договоры на выдачу потребительских кредитов или займов, за исключением ипотечных и автокредитов, а также образовательных кредитов с господдержкой. «Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы вступает в силу с 1 марта 2025 года», — пишет «Прайм». Механизм самозапрета будет распространяться в том числе на кредитные карты, также под ограничение должны попасть сервисы рассрочки. Для управления самозапретом необходимо будет подать заявление в квалифицированные бюро кредитных историй через МФЦ или портал «Госуслуги». Подача заявления возможна будет бесплатно и неограниченное количество раз. При этом для реализации механизма будет необходимо использование ИНН, что позволит точно идентифицировать заявителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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