Американский госсекретарь раскрыл план Европы по продолжению СВО на Украине

Рубио: ЕС желает продлить конфликт на Украине на целый год с целью ослабления РФ
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Намерения Европы приведут к еще большим жертвам, заявил Рубио
Намерения Европы приведут к еще большим жертвам, заявил Рубио Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В Европе предлагают продлить конфликт на Украине еще на год с целью ослабить Россию. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио.

«Один из иностранных министров сообщил мне — конфликт продолжится еще один год до той точки, где Россия будет чувствовать себя ослабленной», — передает слова Рубио телеканал CNN. Он добавил, что США считают этот план нереалистичным. Госсекретарь подчеркнул, что такой подход принес только дополнительные разрушения и человеческие жертвы.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что большинство стран Евросоюза нацелены на продолжение конфликта на Украине. Он отметил, что Словакия не будет участвовать в помощи Киеву и выступает за немедленное прекращение огня и мирные переговоры. Он также указал на необходимость поддержки президента США Дональда Трампа в стремлении к окончанию конфликта, хотя сомневается в его намерениях, передает Pravda.Ru.

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В Европе предлагают продлить конфликт на Украине еще на год с целью ослабить Россию. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио. «Один из иностранных министров сообщил мне — конфликт продолжится еще один год до той точки, где Россия будет чувствовать себя ослабленной», — передает слова Рубио телеканал CNN. Он добавил, что США считают этот план нереалистичным. Госсекретарь подчеркнул, что такой подход принес только дополнительные разрушения и человеческие жертвы. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что большинство стран Евросоюза нацелены на продолжение конфликта на Украине. Он отметил, что Словакия не будет участвовать в помощи Киеву и выступает за немедленное прекращение огня и мирные переговоры. Он также указал на необходимость поддержки президента США Дональда Трампа в стремлении к окончанию конфликта, хотя сомневается в его намерениях, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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