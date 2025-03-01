Во всех регионах России появятся комиссии по борьбе с задержками зарплат

Во всех российских регионах будут созданы комиссии по борьбе с задержками зарплат. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Если до марта такие комиссии существовали в большинстве регионов, теперь они появляются везде», — передает слова Нилова ТАСС. Он добавил, что теперь региональные власти смогут раньше выявлять финансовые проблемы предприятий на своей территории, что усилит контроль и защиту трудовых прав работников.
Ранее подобные комиссии действовали на рекомендательной основе, но теперь их деятельность станет обязательной. Это позволит избежать ситуации, когда предприятия объявляют о банкротстве, а работники остаются без зарплаты. Нилов отметил, что комиссии помогут выявлять проблемные компании и реагировать на задержки зарплат, что может привести к разъяснительной работе с работодателями и улучшению ситуации для сотрудников.
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