Во всех регионах России появятся комиссии по борьбе с задержками зарплат

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Региональные власти смогут раньше выявлять финансовые проблемы предприятий, заявил Нилов
Региональные власти смогут раньше выявлять финансовые проблемы предприятий, заявил Нилов Фото:

Во всех российских регионах будут созданы комиссии по борьбе с задержками зарплат. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Если до марта такие комиссии существовали в большинстве регионов, теперь они появляются везде», — передает слова Нилова ТАСС. Он добавил, что теперь региональные власти смогут раньше выявлять финансовые проблемы предприятий на своей территории, что усилит контроль и защиту трудовых прав работников.

Ранее подобные комиссии действовали на рекомендательной основе, но теперь их деятельность станет обязательной. Это позволит избежать ситуации, когда предприятия объявляют о банкротстве, а работники остаются без зарплаты. Нилов отметил, что комиссии помогут выявлять проблемные компании и реагировать на задержки зарплат, что может привести к разъяснительной работе с работодателями и улучшению ситуации для сотрудников.

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Во всех российских регионах будут созданы комиссии по борьбе с задержками зарплат. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Если до марта такие комиссии существовали в большинстве регионов, теперь они появляются везде», — передает слова Нилова ТАСС. Он добавил, что теперь региональные власти смогут раньше выявлять финансовые проблемы предприятий на своей территории, что усилит контроль и защиту трудовых прав работников. Ранее подобные комиссии действовали на рекомендательной основе, но теперь их деятельность станет обязательной. Это позволит избежать ситуации, когда предприятия объявляют о банкротстве, а работники остаются без зарплаты. Нилов отметил, что комиссии помогут выявлять проблемные компании и реагировать на задержки зарплат, что может привести к разъяснительной работе с работодателями и улучшению ситуации для сотрудников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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