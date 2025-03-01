В Абхазии стартовал второй тур выборов

В Абхазии начался второй тур президентских выборов. В первом туре большинство голосов набрал Бадра Гунба.
«Второй тур выборов президента начался в Абхазии», — сообщает «Sputnik Абхазия». Там добавили, что во втором этапе голосования участвуют Бадра Гунба (46,38% в первом туре) и Адгур Ардзинба (36,92%). Для голосования зарегистрировано 134,5 тысячи избирателей. Выборы считаются состоявшимися при явке не менее 25%.
Кандидат должен набрать больше голосов, чем его соперник и графа «против всех». Если победителя не будет, ЦИК проведет повторные выборы. Открыто 152 участков в стране и два за границей. За порядком следят более тысячи милиционеров. Голосование завершится в 20:00 по местному времени 1 марта.
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