28 февраля 2025

Свердловчанам перестанут продавать разливное пиво по ночам

В Свердловской области с 1 марта запретили продавать алкоголь по ночам
© Служба новостей «URA.RU»
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С 1 марта продажа алкоголя на вынос ночью будет запрещена
С 1 марта продажа алкоголя на вынос ночью будет запрещена Фото:

В Свердловской области с 1 марта вступил в силу закон, запрещающий продажу алкоголя по ночам в заведениях, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Соответствующее постановление на уровне региона приняли еще осенью 2024 года.

«Существует проблема таких организаций, которые с 8 до 23 часов работают как магазины, а после 23 часов — как объекты общественного питания… Поскольку подобные объекты зачастую располагаются на первых этажах многоквартирных домов, посетители таких заведений ... нередко по ночам нарушают покой граждан», — объясняла тогда председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Всего в регионе занимаются такой деятельностью 1130 объектов. За два года от жильцов многоквартирных домов поступало порядка 400 жалоб на нарушение тишины и покоя посетителями подобных заведений. Цифры приводил департамент информполитики региона.

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В Свердловской области с 1 марта вступил в силу закон, запрещающий продажу алкоголя по ночам в заведениях, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Соответствующее постановление на уровне региона приняли еще осенью 2024 года. «Существует проблема таких организаций, которые с 8 до 23 часов работают как магазины, а после 23 часов — как объекты общественного питания… Поскольку подобные объекты зачастую располагаются на первых этажах многоквартирных домов, посетители таких заведений ... нередко по ночам нарушают покой граждан», — объясняла тогда председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Всего в регионе занимаются такой деятельностью 1130 объектов. За два года от жильцов многоквартирных домов поступало порядка 400 жалоб на нарушение тишины и покоя посетителями подобных заведений. Цифры приводил департамент информполитики региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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