Свердловчанам перестанут продавать разливное пиво по ночам

В Свердловской области с 1 марта вступил в силу закон, запрещающий продажу алкоголя по ночам в заведениях, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Соответствующее постановление на уровне региона приняли еще осенью 2024 года.
«Существует проблема таких организаций, которые с 8 до 23 часов работают как магазины, а после 23 часов — как объекты общественного питания… Поскольку подобные объекты зачастую располагаются на первых этажах многоквартирных домов, посетители таких заведений ... нередко по ночам нарушают покой граждан», — объясняла тогда председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
Всего в регионе занимаются такой деятельностью 1130 объектов. За два года от жильцов многоквартирных домов поступало порядка 400 жалоб на нарушение тишины и покоя посетителями подобных заведений. Цифры приводил департамент информполитики региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!